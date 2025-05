Incidente sulla tangenziale ovest di Siena, muore a 78 anni ex assessora Maria Teresa Fabbri

Un grave incidente stradale è avvenuto sulla tangenziale ovest di Siena, nei pressi dello scambio di carreggiata attivato per lavori urgenti causati da un movimento franoso. Nell’impatto tra un’auto e un furgone ha perso la vita Maria Teresa Fabbri, 78 anni, ex assessore del Comune di Siena. Il conducente del furgone è rimasto ferito. L’ingresso Acquacalda della tangenziale, inizialmente chiuso, è stato riaperto dopo i rilievi.

Maria Teresa Fabbri era molto conosciuta in città per il suo impegno civico: è stata assessore dal 2001 al 2011, con deleghe a istruzione, pari opportunità e politiche sociali. Il sindaco di Siena e varie istituzioni locali, tra cui il Conservatorio Rinaldo Franci, hanno espresso profondo cordoglio, ricordandola come una figura stimata e dedicata al servizio della comunità. Domani il Consiglio comunale osserverà un minuto di raccoglimento in sua memoria.