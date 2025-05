La 5D dell’IIS Ferraris-Brunelleschi di Empoli vince il premio Migliore Impresa Junior Achievement della Regione Toscana

Vincono la finale della Competizione regionale di "Impresa in azione” che si è tenuta questa mattina (ndr. 14 maggio) presso la sede di Pisa della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest le alunne e gli alunni della 5D della scuola dell’I.I.S. G. Ferraris - F. Brunelleschi di Empoli con la mini impresa Ljra.ja. Impresa in azione è il programma di educazione imprenditoriale di Junior Achievement Italia, accreditato al Ministero dell’Istruzione e coordinato in Toscana dalla Fondazione Innovazione e Sviluppo Imprenditoriale ISI, che ha coinvolto oltre 500 studentesse e studenti finalisti delle scuole secondarie di secondo grado della regione.

"Ogni anno, con la giornata conclusiva di questo progetto, si rinnova la soddisfazione per un’iniziativa che da tempo sosteniamo con convinzione. – ha affermato Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e della Fondazione ISI - Nei percorsi di alternanza scuola-lavoro è essenziale offrire agli studenti opportunità concrete, che permettano loro di acquisire competenze tecniche attraverso il contatto diretto con ambienti di lavoro reali. Il progetto Impresa in Azione va addirittura oltre: rappresenta un vero e proprio laboratorio di impresa, in cui i ragazzi si confrontano con le dinamiche autentiche della gestione aziendale. Promuovere un percorso condiviso tra scuola e impresa, capace di colmare la distanza tra formazione e mondo produttivo, è e resterà una delle priorità della Camera di Commercio".

La mini-impresa vincitrice, Ljra.ja della classe 5D della dell’I.I.S. G. Ferraris - F. Brunelleschi di Empoli (Firenze), guidata dal prof. Salvatore Squillante ha realizzato un sensore, con relativa interfaccia web, per il monitoraggio ambientale con l'obiettivo di rendere i terreni più sicuri e sostenibili.

“Ha colpito la competernza multidisciplinare – ha sottolineato la giuria nel leggere le motivazioni - in ambito geologico e ingegneristico unite alla modalità di sviluppo del progetto. La sensibilità con cui hanno analizzato le problematiche legate alla scienza gli hanno permesso di cosrtuire un prodotto con un alto margine di fattibilità, semplicità e flessibilità”

I ragazzi questa mattina nella sede della Camera di commercio della Toscana-Nord Ovest hanno presentato le idee delle loro mini-imprese alla giuria composta da: Caterina Pampaloni Unioncamere Nazionale, Alessandro Soldani Camera di Commercio di Prato Pistoia, Valeria Di Bartolomeo, Devitalia e Presidente del Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Ivana Cerato e Samanta Cecchi imprenditrici e componenti del CIF, Barbara Cupiti imprenditrice, Matteo Doveri di HT&T, Silvia Marchini del Polo Tecnologico di Navacchio, Debora De Pompa di Pontech, Katia Redini imprenditrice, Antonella Criscuolo Digital Strategist, Nicola Rossi Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Maria Cicciopastore SAP, Marco Cipparrone Federmanager, Simone Mazzucca Wuerth Italia, Marilina Saba di Expert Teacher, Arbjon Sina e Paolo Costa Dream coach.

Il team vincitore parteciperà ai Campionati Nazionali di Imprenditorialità che si terranno a Bergamo il 4 e 5 giugno 2025. In questa occasione, gli studenti e le studentesse finalisti della Toscana si confronteranno con i vincitori delle altre competizioni territoriali di Impresa in Azione, ma anche con alunne e alunni di altre scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia che hanno svolto un diverso percorso di PCTO orientato allo sviluppo della competenza imprenditorialità. La classe che in quest’occasione più si contraddistinguerà per l’idea imprenditoriale, per lo sviluppo di abilità e competenze richieste dal mondo del lavoro, per l’innovazione e la sostenibilità del prodotto e/o servizio realizzato vincerà il premio Miglior Mini-Impresa Junior Achievement italiana parteciperà alla più grande manifestazione europea di imprenditorialità, Gen-E 2025 - JA Europe European Entrepreneurship Festival, che si terrà ad Atene, in Grecia, dal 1 al 3 luglio 2025.

Alla finale regionale toscana svoltasi a Pisa hanno parteciparto studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti dalle province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena. Le classi che hanno preso parte a Impresa in Azione, sono stati guidate da docenti e “Dream Coach” – manager d’azienda volontari, e hanno dato vita a imprese di cui hanno curato la gestione -durante l’anno scolastico - in tutti gli aspetti: dall’ideazione del prodotto/servizio al lancio sul mercato. Nel corso dell’anno scolastico hanno avuto la possibilità di acquisire competenze come la capacità di lavorare in team, di rispettare le scadenze, di risolvere problemi e una maggior consapevolezza di sé, competenze proprie di chi fa impresa, ma non soltanto.

La Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest ha assegnato due riconoscimenti: il Premio Eco - innovazione for students (in continuità con quello per le imprese) agli alunni e alle alunne della 5AB dell’ITTS Fedi Fermi di Pistoia guidati dal prof. Pasquale Silvestro e il Premio PID Next Generation collegato al tema della digitalizzazione strategico per il sistema camerale gli studenti e le studentesse della classe 4°BRI dell’ITCG Fermi di Pontedera (Pisa), per la mini impresa FUTURE CONNECT.JA, guidati dalla prof.ssa Lara Capelli.

Imprese in azione – le imprese partecipanti:

· Ubuni.trd, (prof. Gianpaolo Canale) classe 4 AR -scuola IT Carlo Cattaneo, San Miniato (Pisa)

· RECOFFE, (prof. Pasquale Silvestro) classe 5 IC -scuola ITTS FEDI FERMI, Pistoia

· Ljra.ja, (prof. Salvatore Squillante) classe 5Dinf -scuola I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI, Empoli (Firenze)

· DEVA, (prof. Andrea Rinaldi) classe 5IA -scuola ITTS FEDI FERMI, Pistoia

· FUTURE CONNECT.JA, (prof. Lara Capelli) classe 4°BRI -scuola ITCG Fermi, Pontedera (Pisa)

· SmartSafety, (prof. Arianna Barneschi) classe 5 IB -scuola ITTS FEDI FERMI, Pistoia

· Girovagando Ja, (prof. Chiara Benedetti) classe 4BA -scuola IT Carlo Cattaneo, San Miniato (Pisa)

· MoShoes, (prof. Andrea Rinaldi) classe 5IA -scuola ITTS FEDI FERMI, Pistoia

· ENJOYKIDS JA, (prof. Sandra Capelli) classe 4ARI -scuola ITCG Fermi, Pontedera (Pisa)

· WoofRoof, (prof. Pasquale Silvestro) classe 5 IC -scuola ITTS FEDI FERMI, Pistoia

· SavEat, (prof. Salvatore Squillante) classe 5Cinf -scuola I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI, Empoli (Firenze)

· UNINET JA, (prof. Arianna Barneschi) classe 5IB -scuola ITTS FEDI FERMI, Pistoia

· Commandly, (prof. Salvatore Squillante) classe 5Einf -scuola I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI, Empoli (Firenze)

· GUARDIANS, (prof. Andrea Rinaldi) classe 5IA -scuola ITTS FEDI FERMI, Pistoia

· AMACA JA, (prof. Eleonora Settesoldi) classe 4AAF -scuola ITCG Fermi, Pontedera (Pisa)

· NaviGo technologies, (prof. Pasquale Silvestro) classe 5IC -scuola ITTS FEDI FERMI, Pistoia

· Artivity, (prof. Alice Leonini) classe 4B -scuola Istituto Piccolomini, Liceo Artistico Buoninsegna, Siena

· D.E.U.L, (prof. Maria Piro) classe 4G -scuola IIS Santoni, Pisa

· FindMe, (prof. Salvatore Buccione) classe 4 AA -scuola IT Carlo Cattaneo, San Miniato (Pisa)

· AReality , (prof. Pasquale Silvestro) classe 5 IC -scuola ITTS FEDI FERMI, Pistoia

· OnStage.ja, (prof. Salvatore Squillante) classe 5Ainf -scuola I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI, Empoli (Firenze)

· Revivo, (prof. Raffaele Gigliotti) classe 4f-scuola IIS Santoni, Pisa

· KidLand JA, (prof. Martina Menichella) classe 3B -scuola Liceo San Bartolomeo Inps, San Sepolcro (Arezzo)

· ZEDUGAME.JA, (prof. Pamela Bellofatto) classe 4ASI -scuola ITCG Fermi, Pontedera (Pisa)

· REEUSO, (prof. Monica Lucassino) classe 4^BMM -scuola ITI MARCONI, Pontedera (Pisa)

· SportMatee, (prof. Arianna Barneschi) classe 5IB-scuola ITTS FEDI FERMI, Pistoia

· Nature and automation, (prof. Pasquale Silvestro) classe 5AB -scuola ITTS FEDI FERMI, Pistoia

· EarAI, (prof. Andrea Rinaldi) classe 5IA -scuola ITTS FEDI FERMI, Pistoia

· Crewed, (prof. Salvatore Squillante) classe 5Binf -scuola I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI, Empoli (Firenze)

· Niccolini Events, (prof. Giuseppe Pipitone) classe 4 AP -scuola ITCG NICCOLINI, Volterra (Pisa)

Impresa in azione è il più diffuso programma di educazione imprenditoriale per tutte le tipologie di scuola superiore. Riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come “Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)” e dalla Commissione Europea come “la più efficace strategia di lungo periodo per la crescita e l’occupabilità dei giovani”, in 21 anni ha coinvolto oltre 200 mila studentesse e studenti italiani, oltre 6.000 studenti nell’anno scolastico 2024/2025, e 400 mila all’anno in tutta Europa.

L’evento è stato realizzato e co-organizzato con la Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest e la Fondazione ISI, storici partner di JA in Toscana, con cui JA Italia condivide lo spirito e la mission di sostegno all’imprenditorialità nelle scuole. L’iniziativa sul territorio ha visto il contributo anche di Federmanager Toscana e Wuerth Italia. Il programma Impresa in azione è sostenuto a livello nazionale da ABB, Amajor, Arrow Global Italia, Assolombarda, Avanade, Bloomberg, BNY Mellon, Campari Group, Coca-Cola HBC Italia e Fondazione Coca-Cola HBC Italia, Dentsu, EIT Food, Euronext, Fastweb + Vodafone, FIMIC, Fondazione BUON LAVORO, Fondazione Compagnia di San Paolo, HP, LCA, Opinno, SAP, Schneider Electric, UNICEF, UPS, Verizon e VOLVO.

Junior Achievement Italia

Con un’expertise di oltre cento anni a livello globale e più di venti in Italia, Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale e all’orientamento nella scuola. Si conferma anche per quest’anno la nomina al premio Nobel per la Pace, una candidatura che si ripete dal 2022. In oltre 100 Paesi, la rete di JA Worldwide riunisce circa 300.000 volontari d’azienda provenienti da tutti i settori professionali e svolge ogni anno più di 19 milioni di esperienze educative nel mondo. JA Worldwide è inserita da thedotgood al 5 posto delle dieci ONG più influenti al mondo. Dal 2002, Junior Achievement Italia ha costruito un network di professionisti d’impresa, fondazioni e Istituzioni, educatori e insegnanti che, secondo logiche di responsabilità sociale e volontariato, forniscono strumenti e metodi didattici pratici e concreti. Grazie a loro, JA Italia con le sue iniziative e programmi ha realizzato nell'a.s. 2024/2025 oltre 400mila esperienze educative rivolte a giovani dai 5 ai 19 anni, valorizzandone le attitudini, insegnando loro come riconoscere le opportunità, affinché il futuro diventi una promessa di speranza e gli alunni e le alunne di oggi siano protagonisti nel lavoro di domani. www.jaitalia.org

Fonte: Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest