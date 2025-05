La Giornata della Polizia Locale, il 16 maggio la prima edizione al Niccolini di Firenze

La Regione Toscana ha istituito la Giornata della Polizia locale e la prima edizione si svolgerà il 16 maggio presso il Teatro Niccolini di Firenze (via Ricasoli 3) a partire dalle 9,30.

​​​​​La scelta del 16 maggio non è casuale perché è il 16 maggio del 1975 che fu approvata la prima legge regionale che ha adottato il Gonfalone della Regione col drappo bianco e bande verticali rosse e frangia d’argento con al centro il Pegaso raffigurato nello stemma con la scritta “REGIONE TOSCANA”, pieno di significati storici e legato anche alla Liberazione di Firenze.

La Regione, istituendo questa Giornata, sottolinea quindi l’importanza della polizia locale che opera ogni giorno garantendo un contributo efficace alla sicurezza pubblica, tanto a livello locale quanto in un contesto più ampio di sistema di sicurezza regionale.

Al Teatro Niccolini sarà presente il presidente Eugenio Giani insieme ai sindaci della Toscana

Sarà l’occasione per valorizzare non solo l’attività propria della polizia locale sul territorio, ma anche di offrire una panoramica delle migliori esperienze e pratiche in materia di sicurezza urbana.

I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.

Fonte: Regione Toscana

