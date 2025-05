Novità per Löwengrube e Tosca: annunciato l'ingresso di Sal Service

Löwengrube e Tosca annunciano l’apertura del capitale a Sal Service Srl, con la quale era già stata avviata una joint-venture denominata LSM. L’intesa che coniuga visione industriale, qualità dell’offerta e un forte radicamento territoriale, dovrebbe segnare l'inizio di un nuovo percorso per le due aziende, guidate dal CEO e fondatore Pietro Nicastro insieme a Monica Fantoni, entrambi di Capraia e Limite.

Nicastro e Fantoni rimarranno strategici e al centro del nuovo progetto, mentre Sal Service – che ha individuato in Fabrizio Tonfoni il prossimo Direttore Generale dei due brand – apporterà la sua esperienza in ambito immobiliare, accelerando lo sviluppo e ricercando le migliori posizioni sia nelle grandi città sia nei migliori Centri Commerciali, in Italia e all’estero.

"Lo sviluppo di Löwengrube sarà prevalentemente diretto, attraverso il reperimento di risorse da strumenti finanziari innovativi e flessibili, avendo messo a punto un modello interno di investimento capace di realizzare un negozio con un sensibile risparmio di costi Capex. Un risultato che consente di accelerare l’espansione della rete, portando l’autenticità bavarese a un pubblico sempre più ampio. Il piano, infatti, prevede già due aperture entro la fine 2025 (di cui una a Waterfront Genova) e poi un ritmo di crescita di almeno 3/4 aperture all’anno" si legge in una nota.

Per Tosca Eccellenze Toscane, oltre alle 6 aperture già attive e le imminenti prossime aperture in Italia e in Francia, sarà privilegiato il modello di sviluppo “misto”, usufruendo di accordi già sottoscritti con diversi partner, ma valutando anche lo sviluppo diretto. "In un contesto economico instabile, la capacità di stringere alleanze strategiche e di mantenere una visione a lungo termine pone Löwengrube e Tosca in una posizione di forza per affrontare le sfide future e costruire un percorso di crescita condiviso e solido. Grazie al contributo di Sal Service i due brand si preparano a sviluppare ulteriori opportunità, rafforzando la loro posizione nel mercato" si chiude la nota.

