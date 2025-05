'Minerali di sangue', la mostra a San Donato a Livizzano

Una mostra per accendere ancora una volta l’attenzione, in maniera profonda, sulle ingiustizie compiute in nome del profitto, sullo sfruttamento che subisce la popolazione del Congo, a partire da donne e bambini. Torna nella parrocchia di San Donato a Livizzano (via Montelupo 188, Montespertoli) la mostra “Minerali di sangue”, promossa dal Gruppo missionario Don Paolo Bargigia.

“Sappiamo quali materiali preziosi contengono i nostri strumenti tecnologici? E da dove provengono? E cosa c’è dietro la loro estrazione e il loro commercio? Sappiamo quante vite e quanto sangue costano?”, chiedono i promotori di questo progetto che affonda le radici nel 2020 e che è reso più che mai significativo dalle testimonianze affidate nel corso degli anni alla parrocchia guidata da don Cristian Meriggi da Padre Gregorio Mashala, parroco in prima linea al fianco della popolazione della Repubblica Democratica del Congo. Fra i luoghi più poveri del mondo, tuttavia il Congo ha un sottosuolo ricchissimo dal quale vengono estratti preziosi minerali come il coltan, impiegato nella produzione degli smartphone. Un’estrazione che significa sfruttamento e morte per la popolazione locale, con donne e bambini che vivono in condizioni disumane.

La mostra, articolata in varie sezioni così da condurre il visitatore in una sorta di viaggio-verità alla scoperta del dramma umano che sta dietro a questa attività, sarà visitabile nella parrocchia di San Donato a Livizzano dal 17 maggio al 14 giugno 2025. Ingresso libero la domenica dalle 9 alle 11, dalle 16.30 alle 18 e dalle 19 alle 20. Per scuole, parrocchie e gruppi, su prenotazione, è possibile visitare la mostra anche nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 20, per parrocchie e gruppi su prenotazione anche il sabato dalle 16.30 alle 20.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 392 0549880, 327 8635267 e 328 0291823.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate