Play 4 Fun: a San Romano un pomeriggio per dire no all’azzardo, sì al gioco sano

Play 4 Fun – Gioca sano, vivi meglio, si chiama così l’iniziativa organizzata dal Comune di Montopoli in Val d’Arno in collaborazione con Arci Valdarno Inferiore e Coop. Soc. Il cammino, nell'ambito degli interventi di contrasto al gioco d'azzardo promossi da Regione Toscana, Ausl Toscana Centro e Sds Empolese Valdarno Valdelsa.

"È un progetto nato con l’obiettivo di prevenire e contrastare il gioco d’azzardo patologico – spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – promuovendo una cultura del gioco sano e consapevole. L'evento è rivolto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, famiglie e alla cittadinanza tutta. Abbiamo pensato a un’iniziativa che mostrasse la parte sana del gioco con una riflessione su quella che è la fotografia attuale del gioco d’azzardo. Un modo per unire momenti ludico-educativi a spazi di confronto e approfondimento, con uno sguardo ai più piccoli e alle nuove generazioni".

L’appuntamento è per venerdì 16 maggio al centro giovani di San Romano (in via XXV aprile). Si comincia alle 16.30 con l’apertura dello spazio giochi e i laboratori creativi a cura di Giochi in Circolo, La Ruzzola, Eugenio Cino. Alle 17.30 ci sarà la tavola rotonda su “Nuove generazioni, azzardo e fragilità”. Dopo i saluti istituzionali ci saranno gli interventi di: Anna Mellini, referente gioco azzardo patologico SERD Empoli, Emiliano Contini, referente sottogruppo nazionale azzardo CNCA, Filippo Torrigiani, consulente commissione parlamentare antimafia, Valerio Ferrucci, presidente Giochi in Circolo Aps, modera David Spalletti, Arci Valdarno Inferiore.

Alle 19 ci sarà lo spettacolo di giochi di prestigio e bolle di sapone a cura di Stefano Righi, in arte D’Artagnan il mago delle bolle.

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa

