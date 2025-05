Nidi d'infanzia 2025/2026: pubblicati i punteggi provvisori sul sito dell’Unione Valdera

L'Unione Valdera informa che sono stati pubblicati in modalità anonima sul sito web dell'Unione Valdera, www.unione.valdera.pi.it - sezione News - i punteggi provvisori assegnati alle domande per l'accesso ai nidi d'infanzia relative all'anno educativo 2025/2026 e pervenute entro il termine di scadenza del bando.

La comunicazione dei punteggi provvisori assegnati sarà effettuata esclusivamente sul sito web dell’Unione fino al 23 maggio 2025; l’Unione Valdera non invierà alcuna comunicazione personale all’indirizzo degli interessati. Sarà possibile la consultazione del punteggio assegnato

nel dettaglio accedendo alla propria area riservata del portale dedicato, mediante il seguente link: , utilizzando SPID, CNS o CIE.

Entro il 23 maggio 2025, nel caso in cui si riscontrino errori materiali nei punteggi assegnati, sarà possibile presentare una richiesta di correzione d'ufficio inviando una mail all'indirizzo educativi@unione.valdera.pi.it. Nel caso debba essere rivalutata la situazione familiare o

lavorativa e nel caso si debba sanare l’attestazione ISEE presentata, potrà essere proposto ricorso avverso l'assegnazione del punteggio utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito web dell'Unione Valdera www.unione.valdera.pi.it.

Nei termini del bando sono state presentate per i 19 nidi presenti sul territorio dell'Unione Valdera n. 757 domande presentate totali, tra nuove iscrizioni e riconferme. Si ricorda inoltre che:

- questa fase è finalizzata alla sola attribuzione del punteggio e non all'assegnazione del posto;

- l'assegnazione del posto (sia in caso di ammissione alla frequenza che di collocazione in lista d'attesa), avverrà soltanto dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, prevista per il 30 maggio. ENTRO 5 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA gli ammessi dovranno OBBLIGATORIAMENTE accettare il posto o rinunciare allo stesso esclusivamente ON LINE, rientrando nella sezione del gestionale dalla quale si è effettuata l’iscrizione.

Si sottolinea l’importanza di presentare l’accettazione al posto entro i termini sopra indicati al fine di richiedere la misura “Nidi Gratis” mediante apposita piattaforma regionale, di cui saranno comunicate le informazioni di dettaglio una volta data comunicazione da parte della Regione. Per ulteriori informazioni si invitano i soggetti interessati a prendere visione del sito www.regione.toscana.it/nidigratis.

Fonte: Unione Valdera - Ufficio Stampa