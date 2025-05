'Note nei chiostri empolesi': otto concerti in programma d'estate

L’estate de Il Contrappunto prende il via con il primo appuntamento di “Note nei chiostri empolesi”, rassegna promossa con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze e con il sostegno del Ministero della Cultura. Otto i concerti in programma dal primo giugno fino al 31 luglio 2025, a ingresso gratuito, in luoghi di grande fascino come il chiostro della chiesa di Santa Maria a Ripa, il chiostro della Collegiata di Sant’Andrea e il chiostro degli Agostiniani. Spazi che raccontano la storia della città, testimoni di arte e spiritualità, pronti ad accogliere amanti della. musica classica ma anche dell’opera nel corso di un’estate che si preannuncia imperdibile.

“Questa rassegna raccoglie in sé otto concerti di grande valore musicale oltre all’opera “Pagliacci” di Leoncavallo - sottolinea Damiano Tognetti, presidente e direttore artistico dell’associazione fondata dal Maestro Andrea Mura - Iniziative rese ancora più interessanti dai luoghi che le ospitano, luoghi che raccontano la storia di Empoli, luoghi da vivere. L’obiettivo è quello di rendere la musica protagonista ma anche di valorizzare la nostra città e le sue bellezze”.

IL PROGRAMMA - Ad aprire il cartellone di concerti, tutti a ingresso gratuito e con inizio alle 21.15, sarà il primo giugno “Otto stagioni per un bandoneon” con Fabio Furìa (bandoneon), Ettore Pellegrino (maestro concertatore) e l’Orchestra Ico Suoni del Sud: nel chiostro di Santa Maria a Ripa saranno proposte musiche di Vivaldi e Piazzolla. Il 12 giugno, nello stesso chiostro spazio alle musiche di Mozart, Darmanin e Grieg con Fabrizio Meloni (clarinetto) e l’Orchestra Il Contrappunto, diretta dal Maestro Damiano Tognetti. Il chiostro degli Agostiniani ospiterà il 16 giugno Angela Camerini (flauto), Annalisa De Santis (arpa) e l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretti dal Maestro Andrea Mura, impegnati in un repertorio dedicato a Mozart. L’ultimo appuntamento del mese di giugno sarà al chiostro della chiesa di Santa Maria a Ripa: il 23 Giulio Clementi (trombone) e l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretti dal Maestro Andrea Mura daranno vita a musiche di Albinoni e Mozart. Quattro le date da mettere in agenda nel mese di luglio: si comincia il 3 nel chiostro di Santa Maria a Ripa con Federico Piccioli alla chitarra impegnato in brani di De Viseé, Milhaud, Caldini, Torroba, del Vescovo e Llobet; il 6, lo stesso chiostro ospiterà l’opera “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo per la regia di Rosemarie Danziger, con i solisti della Greve Opera Academy, Coro del Teatro Garibaldi, diretto da Alessandro Papini, e l’Orchestra da Camera di Greve in Chianti, diretta da Adrian Sylveen; il 14 appuntamento nel chiostro della Collegiata di Sant’Andrea con l’Ensemble Baroque Lumina composta da Patrizio Focardi (violino), Heilke Wolf (violino), Kuen Hildegard (viola), Giacomo Petrucci (violoncello) e Giacomo Benedetti (clavicembalo e concertatore), che proporranno musiche di Vivaldi e Bach; il 31, l’appuntamento finale si terrà al chiostro di Santa Maria a Ripa con Eliot Fisk (chitarra), Raquel Fisk (pianoforte) e l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretti dal Maestro Damiano Tognetti, impegnati su brani di Mozart e Rodrigo.

INFO - Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione Il Contrappunto chiamando il 338 1065260 o scrivendo a info@associazioneilcontrappunto.com

Fonte: Ufficio stampa