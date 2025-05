Perdita d'acqua in via Cavour a Santa Croce, l'assessore Sonia Boldrini sollecita Acque

Da alcuni giorni in via Cavour a Santa Croce sull'Arno, si sta verificando una perdita dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile. Una perdita che non ha causato particolari problemi alla circolazione, ma che comunque rappresenta uno spreco della preziosa risorsa come l'acqua anche in un'ottica ambientale. Per questo all'assessore all'ambiente Sonia Boldrini si è attivata nei giorni scorsi chiedendo l'intervento di Acque spa per risolvere questa situazione.

“Lunedì scorso – spiega l'assessore Boldrini – sono arrivati i tecnici di Acque dietro mia sollecitazione per prendere visione del problema e capire come risolverlo e prossimamente interverranno per riparare questa piccola falla nell'acquedotto. La questione più spinosa, per l'intervento di riparazione che sicuramente comporterà di aprire uno scasso nella strada, è come gestire il traffico, visto che si tratta di una strada ad alta intensità per il centro di Santa Croce. Stiamo infatti valutando l'opportunità di chiudere temporaneamente la strada, una volta individuato il periodo più idoneo per fare eseguire i lavori, al fine di arrecare il minor disagio possibile ai cittadini. Poi ovviamente qui una volta fatti i lavori e richiusa la strada andrà riasfaltata per evitare di lasciare buche nel manto stradale. Penso a un intervento proprio come sta facendo Toscana energia, per i lavori che negli anni hanno fatto loro e che avevano causato alterazioni significative del manto stradale.

Proprio Toscana Energia infatti – continua l'assessore all'ambiente - in questi giorni sta ripristinando i manti di usura dell'asfalto nelle strade che erano state interessate dai lavori per la rete del gas, in particolare il ripristino dell'asfalto riguarda: via del Bosco, via San Tommaso, via Querce Rosse, via Fermi, via Donica, via dei Mille, la strada provinciale Francesca Nord, via Brunelli e piazza del Popolo. Ecco, sarebbe importante che Acque allo stesso modo dopo gli interventi risistemasse gli asfalti, proprio come ha fatto l'azienda del gas, che inoltre ha anche scelto di utilizzare un asfalto particolare che è subito percorribile dopo esser stato steso senza causare danni alle automobili”.

