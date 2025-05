Referendum, voto domiciliare per elettori con gravi infermità: domande entro il 19 maggio

Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani aventi diritto al voto sono chiamati a partecipare ai referendum popolari abrogativi (articolo 75 della Costituzione) su 5 quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

Sul sito del Comune di Pisa è stata pubblicata la sezione “Speciale Referendum 2025” con tutte le informazioni utili al voto (https://www.comune.pisa.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Speciale-Referendum-2025). Sono intanto in consegna le tessere elettorali ai cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza nel Comune di Pisa successivamente alla data del 1° luglio 2024.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale del Comune di Pisa: telefono 050 910342/646/521; mail elettorale@comune.pisa.it.

I quesiti

I referendum, indetti con decreti del Presidente della Repubblica 25 marzo 2025 (Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.75 del 31 marzo 2025), sono: «Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione»; «Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale»; «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi»; «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione»; «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana».

Voto domiciliare per elettori con gravi infermità

Gli elettori affetti da gravissime infermità o dipendenti da apparecchiature elettromedicali che impediscono l’allontanamento da casa possono fare richiesta di voto domiciliare (info e modulistica al link https://www.comune.pisa.it/Servizi/Voto-domiciliare). La domanda, con copia della tessera elettorale e certificato medico ASL, va presentata al Sindaco del Comune di Pisa dal 29 aprile al 19 maggio 2025. Il certificato può essere integrato successivamente via mail (elettorale@comune.pisa.it). Per la prenotazione della visita o ulteriori informazioni per i certificati: U.O. Medicina Legale Pisa – 050954595.

