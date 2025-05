Poliziotto libero dal servizio sorprende il ladro in casa, arrestato 34enne

Nel tardo pomeriggio di ieri, un poliziotto della Questura di Firenze, libero dal servizio, ha arrestato un 34enne originario del Mali per furto avvenuto presso la sua abitazione in via Erbosa, a Campi Bisenzio.

L’agente è stato avvisato dalla compagna della presenza sospetta di un uomo fuori dalla recinzione, il quale affermava di essere lì per recuperare un oggetto smarrito. Insospettito, il poliziotto ha controllato le immagini del sistema di videosorveglianza, scoprendo che poco prima l’uomo aveva scavalcato la recinzione e rubato alcuni indumenti lasciati su una sedia.

Il poliziotto ha quindi raggiunto l’uomo in strada, trovandolo con uno degli indumenti appena sottratti addosso. Nel tentativo di fuggire, il 34enne ha reagito con violenza, colpendo l’agente con spintoni e pugni. Nella colluttazione, il poliziotto ha riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Firenze su disposizione del Pubblico Ministero. Dovrà rispondere di furto in abitazione, lesioni personali e minaccia aggravata.

Si ricorda che la responsabilità dell’indagato sarà accertata nel corso del processo e che al momento vale per lui la presunzione di innocenza.

