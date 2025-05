Festa dell’Europa a Pontedera: premiati tre studenti per il loro impegno nei valori europei

Centinaia di studenti questa mattina al Teatro Era per "Pontedera per l'Europa: dialoghi, esperienze e condivisione" organizzato dal Liceo Eugenio Montale con il supporto del Comune di Pontedera e con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana. La mattinata ha visto la partecipazione attiva degli studenti e dei docenti delle scuole della Rete Iris, con collegamenti in diretta con scuole partner di Grecia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Germania, Ungheria e Lituania.

La Festa dell'Europa è stata un appuntamento dove sono state presentate le esperienze Erasmus e gli scambi internazionali tra i giovani, con l'ausilio di foto e video e l'evento è stato arricchito da momenti di spettacolo e performance artistiche.

A conclusione della manifestazione è stato assegnato un riconoscimento speciale a tre studenti, Elena, Anna e Alessandro che, attraverso la presentazione delle proprie esperienze Erasmus, hanno meglio interpretato e valorizzato i valori fondanti dell'Unione Europea: inclusione, sostenibilità, partecipazione. I tre ragazzi scelti, che andranno a Bruxelles per visitare Parlamento e Commissione Europea, sono stati premiati dall'assessore all'istruzione del Comune di Pontedera Francesco Mori, intervenuto alla mattinata. "Spazi europei di scambio, dialogo e cooperazione - ha ricordato Mori - ma anche esperienze per acquisire coscienza e dare un valore all'Europa con sguardi più ampi".

L'evento di stamani si è collocato all'interno di un più ampio percorso di internazionalizzazione delle scuole del territorio, promosso anche dall'Amministrazione Comunale e ha rappresentato una "Occasione concreta per dare visibilità ai risultati di questo percorso, valorizzando le esperienze di dialogo interculturale e cooperazione tra studenti, docenti e istituzioni", è stato spiegato.

Fonte: Ufficio Stampa

