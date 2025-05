Pontedera ospita la Terza Rassegna Regionale delle Orchestre Scolastiche al Teatro Era

Giovedì 15 maggio, dalle ore 9,30 alle ore 17,30, si terrà presso il Teatro Era di Pontedera il secondo appuntamento dell'edizione pisana della “Terza Rassegna Regionale delle Orchestre Scolastiche”, promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e realizzata dall'Ufficio Scolastico Provinciale in collaborazione col Liceo Musicale Carducci di Pisa.

Alla rassegna, patrocinata dell'Amministrazione Comunale di Pontedera, parteciperanno le orchestre di 11 Istituti Comprensivi della provincia di Pisa e Livorno: Fibonacci, Toniolo e Galilei di Pisa; Gereschi di Pontasserchio; Borsellino di Navacchio; De André di San Frediano a Settimo; Curtatone, Pacinotti e Gandhi di Pontedera; Galilei di Montopoli; Micheli Bolognesi di Livorno. Alcuni studenti del Liceo delle Scienze Umane del Liceo Carducci di Pisa cureranno la presentazione e il servizio d'accoglienza dell'evento.

Le compagini orchestrali, formate dagli studenti e dirette dai loro docenti, si esibiranno eseguendo celebri musiche di Mozart, Beethoven, Puccini, Bartok, Angerer, Morricone, Battisti, Marley, Ligabue, The Police, Tracy Chapman, solo per citare alcuni esempi. "Un appuntamento irrinunciabile ed indimenticabile, che ogni anno si rinnova per offrire alla comunità studentesca una pregevole occasione formativa", spiegano dall'organizzazione.

Fonte: Ufficio Stampa

