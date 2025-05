Continua il Giro delle Frazioni a Empoli: il quinto appuntamento a Marcignana

Frazioni al Centro continua il suo percorso incontrando i cittadini di Empoli. Ieri la giunta comunale ha fatto tappa a Marcignana, alla scuola 'Dante Alighieri', in un'assemblea partecipata e ricca di spunti.

L’auditorium della scuola era pieno di cittadine e cittadini che hanno partecipato alla serata. Questo era il quinto appuntamento del giro nelle frazioni che sarà sospeso nella pausa estiva. Il sindaco ha presentato la squadra di governo, illustrato il piano delle frazioni e affrontato i temi che riguardano la frazione di Marcignana.

Dopo due brevi introduzioni sul servizio manutenzioni e sulle nuove assunzioni di dipendenti, il sindaco ha spiegato il percorso del Piano Frazioni e Quartieri che è stato fatto.

Ecco i punti nel programma di mandato:

Messa in sicurezza di via Valdelsa migliorando il collegamento fra il cimitero e la frazione - Programmato per il 2026/27. Siamo nella prima fase progettuale di autorizzazione dalla Città Metropolitana. Verrà realizzato un marciapiede che collega il cimitero con il centro abitato.

Manutenzione di via della Nave - intervento realizzato nel pacchetto di azioni per marciapiedi e strade di frazione

Realizzare un fontanello di acqua pubblica - Inaugurazione nel corso dei prossimi mesi, entro il 2025

Invece gli altri punti del Piano Frazioni e Quartieri sono i seguenti:

Torre idrica di Marcignana - L'abbattimento è previsto per l'estate del 2025. Siamo in corso di fase autorizzativa

Manutenzione cimitero di Marcignana - Programmato per il 2026

Asfaltatura marciapiedi via Turati e vie limitrofe - Programmato per le annualità 2026/27/28

Manutenzione pista ciclabile dell’Arno - Programmato per il 2027

Murale sulla cabina elettrica di via Anna Frank - Programmato per il 2027

LE DOMANDE DEI RESIDENTI - Una delle questioni più sentite ha riguardato dei terreni dell'eredità 'decuius', vincolati alla costruzione di un nuovo gattile e di un nuovo canile. Dopo le aste andate a vuoto, l'amministrazione comunale ha optato per una nuova rivalutazione degli immobili ai valori attuali, mettendo il pacchetto di case in un unico blocco in vendita. Nel frattempo è stata portata avanti la progettazione del nuovo gattile, che potrà essere finanziato solo con la vendita di quei beni.

Uno di questi terreni, al momento in stato di abbandono, risiede a Marcignana e l'idea dell'amministrazione e dell'assessore alle Politiche Agricole è di accorpare ad altri terreni comunali al momento incolti per progetti di agricoltura sociale. La coltivazione del carciofo empolese, su cui l'amministrazione ha rinnovato l'interesse, potrebbe essere una strada percorribile con l'aiuto di associazioni ed enti che lavorano con persone svantaggiate o in condizioni di disagio.

Altre questioni hanno riguardato la segnaletica stradale per i parcheggi di fronte alla scuola, l'alta velocità su via Val d'Elsa, i rifacimenti stradali dopo i lavori per la fibra ottica, rio Saettino, il rischio idrogeologico e le fognature.

IL CALENDARIO DI INCONTRI - Il prossimo appuntamento di Frazioni al Centro è in programma al seggio elettorale di Villanuova giovedì 22 maggio, ore 21.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

