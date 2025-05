Riapre l’Ecocentro di Quarrata dopo la manutenzione straordinaria

Alia Multiutility informa la cittadinanza che da domani, mercoledì 15 maggio, l’Ecocentro di Quarrata, situato in via Bocca di Gora e Tinaia, sarà nuovamente aperto e pienamente operativo. La riapertura segue la conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria programmati, che si concluderanno nella giornata odierna.

La struttura tornerà a funzionare regolarmente secondo i consueti orari di apertura al pubblico ((lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica al mattino, 08–13, martedì e giovedì anche il pomeriggio 08-13/14-19), garantendo così il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati per tutte quelle tipologie non gestibili tramite il sistema di raccolta porta a porta. L’accesso all’Ecocentro è gratuito e rappresenta una risorsa fondamentale per il corretto smaltimento di rifiuti come ingombranti, RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), potature, oli esausti, e molti altri materiali che richiedono uno smaltimento dedicato.

Alia ricorda inoltre che, in caso di necessità, i cittadini possono sempre usufruire degli altri Ecocentri presenti sul territorio. Tra quelli più vicini al comune di Quarrata si segnalano le strutture di Montale, in via Tobagi, quello di Montemurlo in via Puccini, e quello di Prato ubicato in via Paronese.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.

