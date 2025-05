Riapre Palazzo Serristori, il Rinascimento torna a vivere nel cuore di Firenze

Dopo un meticoloso intervento di restauro durato quattro anni, Palazzo Serristori riapre le sue porte nel cuore di Firenze (https://www.lionard.com/it/palazzo-serristori-in-vendita-a-firenze.html). Costruito agli inizi del Cinquecento per volere di Lorenzo Serristori, ambasciatore dei Medici, l'edificio rinasce come esclusivo complesso residenziale composto da dodici appartamenti di ultra-lusso, venduti nella quasi totalità grazie alla consulenza di Lionard Luxury Real Estate (https://www.lionard.com/it/).

L'imponente lavoro di restauro, portato avanti dalla proprietaria LDC Hotels & Residences, ha saputo coniugare magistralmente l'identità storica dell'edificio con le esigenze dell'abitare contemporaneo, preservandone il fascino e i dettagli architettonici originali.

Tra questi spiccano elementi di straordinario valore artistico, come il grande Salone delle Feste con i primi lampadari di Murano realizzati in vetro colorato, la sontuosa Sala degli Specchi e la rarissima stufa in terracotta invetriata prodotta dalla famosa manifattura Ginori, di cui esiste solo un altro esemplare al mondo.

Palazzo Serristori non è solo una casa, è una testimonianza viva della storia, oggi pronta ad accogliere i suoi nuovi proprietari, in egual misura italiani e stranieri, uniti da un amore profondo per Firenze. Tra loro ci sono scienziati di fama internazionale, imprenditori che hanno scelto di tornare dopo anni all'estero, e appassionati d'arte attratti dalla sua bellezza autentica. A spingerli qui è qualcosa che va oltre il prestigio dell'indirizzo: è l'amore per una città dall'identità forte, autentica e storica, ma al tempo stesso aperta al mondo.

Gli scorci emozionanti degli interni del Palazzo sul canale Youtube di Lionard

Per celebrare la rinascita di questo "monumento" fiorentino, Lionard ha scelto proprio Palazzo Serristori come location per il lancio ufficiale della nuova collana editoriale BeLIONARD Collection, nata per valorizzare il patrimonio culturale italiano attraverso un racconto che intreccia luoghi, persone e architetture simbolo delle identità locali.

Il primo numero, interamente dedicato a Firenze, è stato presentato oggi negli stessi ambienti restaurati del Palazzo: un evento riservato a un gruppo selezionato di giornalisti.

"Palazzo Serristori incarna alla perfezione la visione della BeLIONARD Collection: un luogo dove eccellenza immobiliare, patrimonio artistico e identità territoriale si uniscono per raccontare l'Italia più autentica e raffinata" dichiara Dimitri Corti, fondatore di Lionard. "Abbiamo scelto di partire da Firenze perché è la città da cui tutto ha inizio: simbolo dell'Umanesimo, culla dell'arte e dell'eleganza senza tempo, ma anche il punto di partenza del nostro percorso nel mondo dell'immobiliare di lusso."

Con la conclusione dei lavori e l'arrivo dei nuovi residenti, Palazzo Serristori torna oggi a essere una presenza viva e vibrante integrata nel tessuto cittadino. E Firenze riabbraccia così uno dei suoi capolavori ritrovati.

Nata nel 2008, LIONARD Luxury Real Estate S.p.A. si è da subito affermata nel mercato italiano del luxury real estate come società leader, prima PropTech italiana del lusso. Grazie a un portfolio di circa 4.000 immobili di lusso dal valore complessivo di quasi 20 miliardi di euro e medio per proprietà di 5.2 milioni di euro, l'azienda risponde con successo alle esigenze di una clientela nazionale e internazionale alla ricerca di immobili straordinari.

Con sette uffici in Italia - situati nelle location più prestigiose di Firenze, Milano, Roma, Napoli, Venezia, Porto Cervo e Forte dei Marmi - e un processo di sviluppo che prevede l'apertura di altre sedi in città italiane dal grande valore strategico, Lionard si avvale di un team di Consulenti Immobiliari con profonda conoscenza del real estate.

