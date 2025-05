Ruba alcolici al supermercato e lancia una bottiglia davanti ai Carabinieri: denunciato 44enne

I Carabinieri di Piombino hanno denunciato un uomo di 44 anni, originario del Nord Africa, perché sospettato di aver commesso diversi furti in un supermercato della città.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe entrato più volte nel punto vendita fingendosi un normale cliente, ma in realtà avrebbe nascosto e portato via numerose bottiglie di alcolici, per un valore complessivo di alcune centinaia di euro. In alcune occasioni sarebbe stato visto superare le casse senza pagare.

Durante uno di questi episodi, i Carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione. L’uomo, apparso in evidente stato di ubriachezza, alla vista dei militari ha lanciato a terra una bottiglia di whisky, rompendola sul marciapiede. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Subito dopo si è allontanato.

Le indagini, supportate anche dai filmati delle telecamere di sicurezza, hanno permesso di identificarlo e denunciarlo per furto aggravato. Inoltre, è stato multato per ubriachezza molesta.

