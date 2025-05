Soddisfazioni per il Pontormo alle gare di matematica: "Complimenti a tutti i nostri studenti"

Weekend di soddisfazioni per gli studenti del Liceo “Il Pontormo” di Empoli che hanno raggiunto sia le finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica, sia quelle dei Giochi Matematici della Bocconi. Quest’anno, in maniera inconsueta, le due maggiori gare matematiche per gli studenti delle scuole superiori hanno avuto il loro epilogo nello stesso fine settimana. La prima nella sua consueta sede di Cesenatico dall’8 all’11 maggio, la seconda nella altrettanto consueta sede di Milano, ma con possibilità di partecipare comunque a distanza dalla località romagnola.

Gabriele Montagnani (5A) ha preso parte - per la quarta volta in cinque anni di liceo - alla finale nazionale che raccoglie i migliori 300 matematici d’Italia ed è riuscito a raggiungere per la seconda volta la medaglia di bronzo, a coronamento di un suo percorso personale, che lo ha visto negli anni sempre protagonista delle gare matematiche. Insieme a lui, altri 6 componenti della squadra della scuola, Mariano Lampis (5E), Amanda Pucci (5C), Alessia Montalbano (4A), Gianpiero Cambria (3E), Giovanni Bernardini (3B) e Lucas Ji (2E), si sono potuti confrontare sul campo di gara contro altre centoventi scuole di tutta Italia. Tutto ciò grazie alla qualificazione alle finali delle gare a squadre, ottenuta per il quarto anno consecutivo. Nonostante un certo numero di risposte corrette, per la squadra non è arrivata la qualificazione alla finalissima: rimane un dignitoso 14esimo posto su 30 squadre nella propria semifinale.

Come detto all’inizio, tra una gara e l’altra, Gabriele Montagnani, suo fratello Giorgio (1H) ed il già citato Lucas Ji hanno trovato il tempo di partecipare anche alla finale dei Giochi Matematici di Milano direttamente dal palasport di Cesenatico. Non è ancora nota la classifica definitiva dei Giochi Matematici, ma speranze di ben figurare ci sono. Pur nell’attesa di conoscere il quadro completo delle gare, facciamo anticipatamente i complimenti a tutti i nostri brillanti studenti.

Fonte: Liceo "Il Pontormo" Empoli

Notizie correlate