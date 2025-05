Sopralluogo dell’assessora Spinelli nei cantieri Erp di Borgo San Lorenzo e Rufina

Una verifica allo stato dei lavori dei cantieri Erp: è questo il motivo del sopralluogo compiuto questa mattina a Borgo San Lorenzo e Rufina dall’assessora regionale alle politiche sociali e alla casa Serena Spinelli.

A Borgo San Lorenzo il sopralluogo ha avuto come destinazione l’area Erp di via Landi. Grazie a un finanziamento di oltre 3,2 milioni di euro del programma “Sicuro, verde e sociale” finanziato nell’ambito del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) saranno riqualificati ben 20 alloggi.

L’intervento di recupero e riqualificazione in atto prevede, tra l’altro, l’installazione di un innovativo cappotto sismico che avrà anche funzionalità termiche, permettendo dunque sia l’efficientamento energetico sia l’aumento della sicurezza degli immobili.

La seconda tappa della visita ha avuto come meta la località Scopeti nel comune di Rufina. Anche qui è in pieno corso un intervento da 2,1 milioni grazie al quale sono in fase di costruzione nove alloggi. Una delle caratteristiche principali degli appartamenti sarà sicuramente l’efficienza energetica: l’edificio infatti sarà caratterizzato dall’utilizzo di energia da fonti rinnovabili: in particolare saranno istallati pannelli solari per la produzione di calore ed elettricità che permetteranno, per gli utenti, anche un risparmio nei costi delle utenze. Oltre agli appartamenti verrà realizzato anche un parcheggio.

“È stata una visita molto positiva” ha commentato Serena Spinelli. “Lo stato dei lavori in questi cantieri è molto avanzato: siamo all’80% per gli alloggi di Borgo San Lorenzo e all’85% per la costruzione dei nuovi appartamenti a Scopeti. Questo dimostra che quando arrivano le risorse la programmazione regionale e quella territoriale sanno utilizzarle con efficacia e nei tempi previsti consentendo di tenere insieme la risposta alla domanda incessante di alloggi con la qualità e la sicurezza delle abitazioni.

A Borgo San Lorenzo, il percorso di recupero si sta completando mentre le famiglie sono nelle abitazioni e quindi con il loro pieno coinvolgimento, l'intervento a Rufina, invece, prevede la realizzazione di nuovi alloggi ed entro l'estate partiranno i lavori dell'ultimo lotto dopo di che le abitazioni potranno essere assegnate.

Si tratta di tasselli preziosi, realizzati grazie a fondi convogliati dalla Regione per alimentare una edilizia pubblica di qualità e per favorire, con tutto l’impegno possibile, l’esercizio del diritto alla casa”.

Fonte: Regione Toscana

