Sorpreso mentre vende eroina, arrestato 55enne

Il 28 aprile, i carabinieri di Montemurlo hanno arrestato un 55enne di Prato, pregiudicato, colto in flagrante per spaccio di droga. L’uomo è stato seguito dai militari fino a Pistoia, dove è stato visto cedere eroina a un tossicodipendente. Fermati anche i due uomini che erano con lui: uno trovato con una dose, l’altro con 300 euro ritenuti provento dello spaccio.

Una perquisizione nella casa dell’arrestato ha portato al sequestro di altra droga e materiale per il confezionamento. Il 30 aprile il Tribunale di Pistoia ha convalidato l’arresto, disponendo i domiciliari. Tuttavia, l’uomo era già in affidamento ai servizi sociali per reati simili, per cui il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha revocato il beneficio e lo stesso giorno è stato portato nel carcere di Prato.