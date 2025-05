Tpl a Vernio, Regione replica a Mazzetti (FI): "Nessun fallimento, è attuazione contratto"

“L’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Vernio (Po) all’operatore CAP non rappresenta affatto un fallimento della gara regionale per l’individuazione di un concessionario unico. Al contrario, si tratta dell’attuazione pienamente conforme alle previsioni contrattuali contenute nella concessione, le quali consentono – e in alcuni casi incentivano – il subappalto di quote del servizio a operatori locali.

Questa possibilità è prevista con l’obiettivo di valorizzare le competenze territoriali, garantire una maggiore capillarità del servizio e assicurarne la continuità e la qualità, anche attraverso una progressiva crescita delle quote sub appaltabili nel corso degli anni. Pertanto, la presenza di CAP nel Comune di Vernio è frutto di una scelta funzionale e strategica, pienamente legittima e coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente".

Così la Regione Toscana tramite l’assessorato alle infrastrutture, mobilità e trasporti guidato da Stefano Baccelli replica alla deputata di Forza Italia Erica Mazzetti che questa mattina sulla stampa parla di fallimento del servizio di Autolinee riferendosi al Comune di Vernio in provincia di Prato.

Fonte: Regione Toscana

