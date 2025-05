Tratta del Palio di Fucecchio, le accoppiate dell'edizione 2025

L’orologio segna le 21.30 e centinaia di contradaioli hanno riempito piazza Montanelli per l'atteso momento della tratta. È scattata l'ora x dell’evento più importante del Palio di Fucecchio, dopo la corsa della domenica attesa per questo 18 maggio. Qui stasera sono state svelate le assegnazioni tirate a sorte, del lotto dei 12 cavalli segnati alla corsa alle 12 contrade. Un appuntamento con la Dea Bendata che si rinnova dopo la presentazione la sera precedente, come ogni martedì pre-Palio, del Cencio quest’anno ad opera di due artiste e insegnanti del territorio.

Come da tradizione tutte le contrade sono giunte in piazza, a ritmo di cori cantati a gran voce e riti scaramantici, con il "fortunello" incoraggiato a chiamare su di sé gli occhi benevoli della sorte. Sul palco all'estrazione la sindaca Emma Donnini, con delega anche al Palio, il presidente dell'associazione Palio delle Contrade di Fucecchio Nicolò Luca Cannella e i capitani delle 12 contrade. Ecco di seguito gli accoppiamenti della 44esima edizione, in ordine di estrazione:

Porta Raimonda - Dimmi di si

Ferruzza - Enalotto Super

Massarella - Bonvoyage

Borgonovo - Bramosu De Campeda

San Pierino - Ceccobiondo

Cappiano - Dididomodossola

Botteghe - Exuberant

Torre - Premiere Da Clodia

Querciola - Eccolo

Sant’Andrea - Diamante Sauro

Porta Bernarda - Assalto

Samo - El Rey

