Un convegno sull'abitare con SintesiMinerva, ecco 'Urban housing'

Una giornata di convegno per approfondire il tema dell’abitare nella sua dimensione sociale e urbanistica, mettendo al centro le esperienze territoriali più significative e dialogando con istituzioni ed enti del terzo settore. Il convegno “Urban Housing: Rigenerare la Urbs tramite la Civitas” si terrà venerdì 16 maggio 2025 al Cenacolo degli Agostiniani in via Neri a Empoli, a partire dalle ore 9.

L’incontro, promosso dalla Cooperativa Sociale SintesiMinerva e dal Network Urban Housing Coop.net coordinato da Abitare Toscana advisor tecnico sociale del Fondo Housing Toscano, si articolerà in tre panel. Il primo “Dal social housing all’urban housing”, (ore 10) esplorerà il concetto di urban housing, come capacità di pianificare la città avendo come obiettivo la comunità e le sue caratteristiche sociali. Realizzare città accessibili, deve essere un obiettivo da raggiungere attraverso politiche intersettoriali e con il protagonismo anche del terzo settore.

Il secondo panel, “Housing sociale: la casa come primo luogo di cura” (ore 11.30), approfondirà il ruolo dell’abitazione come spazio di relazione e assistenza, anche grazie a tecnologia e domotica. Attraverso esperienze concrete, si discuteranno criticità e potenzialità di un nuovo modello di cura, in particolare nel rapporto tra terza età e innovazione.

Il panel conclusivo “Dalle esperienze toscane alle nuove prospettive legislative regionali, nazionali ed europee” (ore 15) vedrà la partecipazione di Serena Spinelli, Assessora regionale alle politiche sociali e abitative, Irene Tinagli Eurodeputata e Presidente della Commissione speciale per la Crisi abitativa (Hous) del Parlamento Europeo, e degli interlocutori finanziari. Al centro del dibattito: risorse e strumenti legislativi, pubblici e privati, per un piano di investimenti sull’abitare.

Nel panorama toscano l’esperienza legata al Network Urban Housing Coop.net, rappresenta un modello da seguire e far evolvere. La Cooperativa SintesiMinerva ha portato all’interno del Network il senior housing, sperimentandolo nel contesto Lux Living a Montelupo Fiorentino (FI). Un modello abitativo per anziani autosufficienti ma fragili, che grazie al supporto socio-sanitario e tecnologico possono vivere in autonomia, migliorare la qualità della vita e ritardare l’eventuale ingresso in strutture residenziali.

“Ci piace raccogliere sfide importanti -sottolinea Cristina Dragonetti, Presidente della Cooperativa Sociale SintesiMinerva – e il tema della casa oggi lo è più che mai. C’è un tema serio di alloggi inaccessibili per un numero troppo elevato di persone. È in gioco la libertà di scegliere dove abitare, perché pochi ormai possono comperare casa visti i prezzi molto elevati e pochi riescono ad affittarla per scarsità di immobili sul mercato. Noi stiamo proponendo un modello innovativo di intervento su questo tema e abbiamo scelto il tema degli alloggi per le persone anziane come principale per raccontare cosa crediamo sia un nuovo modello urbanistico: un modello dove si affianca alla regola piena di numeri la città degli animi come scriveva Cicerone nel “De Re publica” nel 50 A.C”

Il Network Urban Housing Coop.net ha promosso i partenariati cosiddetti 4P (Pubblico-Privati-Plurali) e il progetto HEROES (Housing Enhancement and Regional Oversight for European Sustainability) lo racconta. “HEROES, proposta della Regione Toscana con il DIDA dell’Università di Firenze e il Fondo Housing Toscano nell’ambito di Interreg Europe 2024 – precisa Tancredi Attinà, AD di Abitare Toscana – è stata premiata per il suo modello Partecipativo Pubblico Privato Plurale. Un approccio che da anni guida gli investimenti del fondo per rispondere ai nuovi bisogni dell’abitare, coniugando housing sociale e gestione sociale: due componenti imprescindibili per un reale impatto sociale.”

Tra i relatori che porteranno la loro esperienza e testimonianza ci saranno: la sindaca di Firenze Sara Funaro, il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, il direttore della Fondazione Cassa di Risparmio Firenze Gabriele Gori, per la Segreteria CGIL Firenze Giancarla Casini, il Segretario provinciale SPI CGIL Mario Battistini, il Governatore della Misericordia di Empoli Francesco Pagliai, il direttore della Società della Salute Franco Doni e la Presidente della Società della Valute Empolese Valdelsa Valdarno Francesca Giannì.

L’incontro sarà coordinato da Chiara Rizzica, esperta nella Pianificazione di Housing Collaborativo e da Flaviano Zandonai, sociologo che da oltre vent’anni si occupa di terzo settore e impresa sociale. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

