Leggerissimo: "Gli uomini pesce" di Wu Ming 1

Muore a quasi cento anni Ilario Nevi, ex partigiano e regista. La nipote Antonia torna a Ferrara per le esequie, siamo nel periodo finale della pandemia di Covid. In crisi con l'ex compagno, durante un anno sabbatico, Antonia scoprirà gli 'Uomini pesce' e porterà luce sul passato dello zio Ilario e della famiglia, passando da segreti personali rimasti tali per quasi un secolo a nuove rivelazioni, il tutto facendo avanti e indietro tra la Resistenza, gli anni Settanta e il 2022. "Gli uomini pesce", ultimo libro di Wu Ming 1 edito da Einaudi, è di una bellezza rara e non basta la trama - peraltro molto corposa - a definirlo.

È un romanzo, e su questo non ci piove. Ma è un 'romanzo non identificato' per usare una terminologia cara ai Wu Ming. È un romanzo di denuncia: sia per la gestione della pandemia sia per quella ambientale, riesce a mostrare il lato oscuro delle 'valli' ferraresi e delle bonifiche che lo hanno deturpato. È un romanzo d'avventura: i flashback dagli anni della Resistenza anfibia nel Delta del Po di Ilario Nevi e dell'amico Erminio Squarzanti (a proposito, leggere "La macchina del vento" di Wu Ming 1 è cosa buona e giusta) sono pagine che hanno il potere di appassionare come certi classici. È un romanzo d'amore: la storia di Antonia e del compagno SonicAlly è toccante, tenera e moderna. È un romanzo femminile: mai Wu Ming 1, così come i Wu Ming in generale, aveva narrato in prima persona femminile, il tentativo non solo è riuscito ma è esemplare.

Wu Ming 1 è in grado di collegare realtà e fantasia come pochissimi altri in Italia, riesce a unire Lovecraft e la Resistenza, il simbolismo e la geologia, l'ipnosi e l'identità di genere. Leggere "Gli uomini pesce" è una vera bellissima esperienza. È un sogno coraggioso, di quelli da cui ci si sveglia col sorriso sulle labbra.

Titolo: Gli uomini pesce

Autore: Wu Ming 1

Casa editrice: Einaudi

Anno di pubblicazione: 2025

Pagine: 632

Prezzo di copertina: 21 euro

