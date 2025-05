Zanzare, a Barberino Tavarnelle il prodotto antilarvale gratuito al mercato

Prodotto antilarvale gratuito al mercato. Prende il via una nuova campagna di sensibilizzazione ambientale che consiste nella distribuzione gratuita del kit antilarvale da utilizzare nelle aree private. La consegna delle confezioni si terrà il giovedì, in piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa, in corrispondenza del mercato settimanale. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Alia Servizi ambientali Spa, mira a mettere in campo un concreto strumento di prevenzione atto a ridurre la proliferazione delle zanzare ed invita la popolazione ad adottare misure e comportamenti responsabili finalizzati a contrastare il fenomeno.

La distribuzione gratuita delle confezioni è finalizzata al trattamento antizanzare nelle aree private che potranno essere utilizzate per le piccole raccolte d’acqua. Ritirare il prodotto è semplice: basta recarsi in piazza e richiedere il prodotto al personale Alia, che sarà a disposizione dei cittadini per tutte le informazioni necessarie all’utilizzo del prodotto. Il prodotto è facilmente applicabile, risulta efficace in tutti i tipi di acqua stagnante.

“La consegna del kit antilarvale è uno degli interventi messi in campo dall’amministrazione comunale in corso nell’intero territorio comunale – dichiara l’assessora all’Ambiente Elena Borri - la proliferazione delle zanzare è contrastata attraverso l’attuazione di interventi di prevenzione e controllo alternati a monitoraggi e trattamenti antilarvali delle aree pubbliche come le caditoie stradali e le principali aree verdi del territorio”

“E’ fondamentale che ciascuno agisca in maniera responsabile – precisa il sindaco David Baroncelli - evitando il ristagno dell’acqua nella propria area poiché i risultati più virtuosi si possono ottenere mediante la stretta collaborazione tra ente locale e comunità”. Inoltre è stata emessa dal sindaco una specifica ordinanza contenente alcuni provvedimenti volti a contenere la diffusione delle zanzare su tutto il territorio comunale.

La distribuzione gratuita del prodotto antilarvale (fino ad esaurimento scorte) avverrà il 15 e il 29 maggio, il 19 giugno e il 3 luglio. L'orario della distribuzione è dalle ore 9:30 alle ore 12:00.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

