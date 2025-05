A Pistoia un gazebo contro l’Ipertensione con gli specialisti della Medicina I

Un gazebo sarà allestito domenica (18 maggio) in piazza Duomo (a Pistoia) con all’interno i medici specialisti della Medicina Interna I del San Jacopo e del L Pacini, di cui è direttore il dottor Franco Cipollini, in occasione della Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa promossa dalla SIIA (Società Italiana Ipertensione Arteriosa).

I medici saranno disponibili dalle ore 9 alle 18 e, a quanti lo richiedano, verranno fornite informazioni sull’ipertensione e sulla prevenzione cardiovascolare a tutto tondo e sarà possibile misurare la pressione arteriosa e ritirare una brochure informativa.

L’iniziativa verrà realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, sezione locale.

Si ricorda che all’Ospedale San Jacopo è presente un Ambulatorio specialistico dell’Ipertensione, accreditato a livello nazionale dalla SIIA.

La nostra presenza in piazza – spiega il dottor Cipollini- è per sottolineare l’importanza di una migliore prevenzione, diagnosi e trattamento dell’ ipertensione arteriosa e rendere tutta la popolazione più consapevole del rischio associato all’aumento, anche modesto, della pressione arteriosa, migliorare l’accuratezza delle misurazioni della pressione arteriosa anche quando il paziente la controlla al proprio domicilio e sottolineare l’ importanza di assumere con costanza la terapia prescritta mantenendo una maggiore aderenza dei pazienti alla terapia antipertensiva. Ringrazio pertanto i medici che si sono resi disponibili, anche quest’anno, a dedicare l’intera giornata per sensibilizzare ed informare la popolazione”.

L’ipertensione arteriosa rappresenta la più importante causa di morte e di malattie cardiovascolari, come l’infarto miocardico e/o l’ictus cerebrale, lo scompenso cardiaco e aritmie come la fibrillazione atriale, e contribuisce allo sviluppo di insufficienza renale cronica. I dati più recenti confermano che più del 50% della popolazione italiana adulta è affetta da ipertensione arteriosa mettendola a rischio di alcune gravi complicanze. La prevalenza di ipertensione arteriosa è inoltre in aumento tra bambini, adolescenti e giovani e pari a circa il 10%, soprattutto a causa del concomitante incremento della prevalenza di obesità.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa