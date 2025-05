Abc Solettificio Manetti, Cecina espugna il PalaBetti 71-85 ed allunga la serie a gara-3

E’ stata la squadra fisicamente e mentalmente più pronta ad indirizzare gara-2. Al PalaBetti il Basket Cecina ha guidato per 35 minuti chiudendo sul 71-85 il secondo atto della serie e andando così a riprendersi il fattore campo. Si va dunque a gara-3, con l’Abc che domenica alle ore 18 tornerà al PalaPoggetti per la sfida che deciderà chi potrà brindare alla salvezza e chi invece andrà a giocarsi il tutto per tutto al secondo turno playout.

Nervosismo da una parte, e difficoltà a trovare la quadra in difesa dall’altra, sono stati i due talloni d’Achille dei ragazzi di Samuele Manetti, che dopo il punto a punto iniziale hanno sempre inseguito toccando anche il -20. E se nella ripresa non è arrivata la reazione necessaria per provare a girare l’inerzia, adesso bisogna resettare quanto prima e volgere lo sguardo all’atto finale, dove tutto si riazzera.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Ciano, Corbinelli, Gutierrez, Azzano, Nnabuife

Cecina: Bruni, Bruci, Gattel, Pistillo, Pistolesi N.

Avvio tutto personale di Gutierrez, che infila i primi 10 punti gialloblu per il 10-7 dopo tre giri di cronometro. Pistolesi, lasciato solo sotto le plance, riporta i suoi a contatto, seguito da Bruni per il primo vantaggio ospite (10-11). Gattel suggella un parziale di 0-9 che vale il +6 rossoblu, finché Nnabuife in mezzo all’area interrompe il digiuno locale. Si va al primo riposo sul 19-23.

Nel tiro a bersaglio castellano, il nervosismo spegne letteralmente l’attacco gialloblu, mentre la difesa si lascia sorprendere più e più volte. Così, Saccaggi e Pistolesi spingono l’allungo ospite toccando ben presto la doppia cifra di vantaggio, divario che diventa abisso quando sul tabellone lampeggia un eloquente 23-43. Nel momento in cui riaccende l’interruttore in difesa, l’Abc si riavvicina sfruttando la solidità di Nnabuife in mezzo all’area, fino a toccare il -11 con Gutierrez. Un’ingenuità finale, però, permette a Saccaggi di mettere a segno un gioco da tre punti e mandare tutti all’intervallo sul 36-50.

Al rientro dagli spogliatoi l’Abc stringe le maglie in difesa e ricuce in parte lo strappo, con Azzano che riporta lo svantaggio gialloblu sotto la doppia cifra (43-52 al 24′). Cecina resta salda al comando con Pistillo, che ristabilisce il 49-61, e di fatto rispedisce ogni volta al mittente i tentativi castellani di tornare a contatto: 56-67 alla terza sirena.

Nell’ultimo quarto gli ospiti continuano a punire, con l’Abc che rincorre senza mai riuscire realmente a riaprire i giochi. Finisce 71-85, la serie torna al PalaPoggetti: si va alla “bella”.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – BASKET CECINA 71-85

Abc Solettificio Manetti: Ciano 8, Lazzeri 5, Ticciati, Corbinelli 11, Fabrizzi ne, Marchetti ne, Azzano 9, Nnabuife 10, Cantini 4, Gutierrez 24. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 16/24 (67%) da due, 7/24 (29%) da tre, 18/30 (60%) ai liberi, 28 rimbalzi (4 off, 24 dif), 11 assist.

Basket Cecina: Parietti, Pedroni 2, Gattel 21, Pistolesi T. 2, Bruci 3, Saccaggi 9, Pistillo 16, Nannipieri, Pistolesi N. 11, Tintori 9, Bruni 12. All. Da Prato. Ass. Dei, Tabani.

Stats totali: 19/36 (53%) da due, 11/29 (38%) da tre, 14/23 (61%) ai liberi, 37 rimbalzi (13 off, 24 dif), 18 assist.

Parziali: 19-23, 36-50 (17-27), 56-67 (20-17), 71-85 (15-18)

Arbitri: Russo e Parigi di Firenze.

