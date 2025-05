Al Monastero di Santa Maria della Marca la storia de 'L’Impagliata'

In passato veniva impiegata per servire un pasto alle donne che non si potevano alzare da letto dopo il parto. Stiamo parlando de “L’Impagliata” o “tazza da puerpera”, un contenitore in maiolica dalle origini antichissime, al punto da essere raffigurata in molte opere d’arte. E’ questo il tema dell’iniziativa in programma domenica 18 maggio (ore 16.30) presso il Monastero di Santa Maria della Marca (ingresso gratuito).

La serata, promossa dall’Associazione “Sveliamo La Marca” con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, sarà dedicata appunto alla storia di questo antico manufatto, illustrata con competenza da Ebe Ciampalini, che si soffermerà anche sulla sua rappresentazione nella “Nascita di Maria” che compare in un famoso affresco di Benozzo Gozzoli, relativo al Tabernacolo della Visitazione, oggi conservato nel Museo Be.Go.

L’incontro si concluderà con un rinfresco nella vecchia corte della Marca nel quale verrà inaugurato un riallestimento del “giardino delle monache” curato dalla stessa associazione “Sveliamo la Marca”.

“Siamo ben lieti – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – di patrocinare questa serata, rinnovando il nostro pieno sostegno all’associazione “Sveliamo La Marca” che in questi anni si è impegnata a fondo per rivitalizzare questo complesso monastico, importante polo francescano del XIII secolo con affreschi di Niccolò Pietro Gerini e Cenni di Francesco, nella prospettiva di un suo pieno recupero funzionale. Un impegno che viene ripagato dai finanziamenti ottenuti per la Chiesa di Santa Chiara (900 mila euro, di cui 400 che risalgono addirittura al Governo Renzi e 500 mila grazie a finanziamenti del PNRR), che consentiranno di realizzare i lavori di consolidamenti strutturale e le opere di restauro, per riportare la Chiesa al suo antico splendore”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

