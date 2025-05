Alessandro Donati è il nuovo Rappresentante per la Sicurezza del personale forestale del Casentino

In occasione dell’assemblea sindacale unitaria svoltasi mercoledì 7 maggio 2025, si sono tenute le elezioni per la nomina del nuovo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) per il personale forestale dipendente dell’Unione dei Comuni del Casentino.

I lavoratori hanno scelto di affidare questo importante ruolo ad Alessandro Donati, riconoscendo in lui una figura di riferimento per l’impegno costante e concreto nella tutela dei diritti e delle condizioni di lavoro dei colleghi.

La sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta oggi una priorità assoluta, soprattutto, alla luce dei frequenti incidenti che continuano a verificarsi in molti settori. È fondamentale promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa. In questo contesto, il ruolo dell’R.L.S. è centrale per garantire l’ascolto e la rappresentanza dei lavoratori nelle tematiche legate alla salute e sicurezza.

Alessandro Donati, già attivo da tempo nella risoluzione delle problematiche lavorative e dirigente sindacale della Uila Uil di Arezzo, porta in questo incarico un bagaglio di esperienza, dedizione e consapevolezza.

A nome del Segretario provinciale Simone Scarpellini e di tutta la Segreteria provinciale della Uila Uil, giunga ad Alessandro un augurio sincero di buon lavoro. Il suo impegno sarà certamente un valore aggiunto per la tutela e la valorizzazione del personale forestale del territorio.

Fonte: UILA-UIL - Ufficio Stampa

