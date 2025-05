Attività antisindacale e liste d'attesa: il punto in Toscana dei medici Anaao

"Dopo i ripetuti solleciti del febbraio e dell’aprile scorso e le ulteriori diffide del 6 di maggio inviate a tutte le aziende sanitarie toscane, a oggi risultano totalmente inadempienti solo l’Azienda Toscana Centro e la Fondazione Monasterio".

Così precisa in una nota diffusa in serata la segreteria regionale di Anaao Assomed in merito alle mancate risposte di alcune aziende sulle presunte violazioni di leggi e contratti, al centro anche dell'iniziativa dell'Anaao nazionale "D-Day L'Anaao denuncia le aziende sanitarie che violano leggi e contratti".

In Toscana, Anaao ha denunciato tutte undici Aziende per attività antisindacale e anche per violazione normativa sulle prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste di attesa. Le aziende Meyer e Nordovest hanno risposto alle ore 15 di oggi, mentre tutte le altre (AOU Pisana – AOU Careggi – AOU Senese – Azienda Toscana Sud Est - ISPRO – ARPAT – ESTAR) alla fine del mese di aprile.

"Le risposte di tali aziende, in alcuni casi parziali e non sufficientemente dettagliate, saranno attentamente vagliate e se del caso e in accordo con la Segreteria Nazionale si procederà con ulteriori azioni - prosegue la nota -. Spiace dover sottolineare che, per ottenere risposte ed adempimenti che dovrebbero essere semplicemente dovuti, si sia costretti ad alzare i toni, come purtroppo dimostra l’iniziativa odierna. Siamo certi che essa comporterà nell’immediato futuro un diverso atteggiamento da parte delle aziende per quanto riguarda l’osservanza delle norme e dei contratti".

