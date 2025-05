Bobo Rondelli a Empoli, suonerà alla 'Festa del pesce' nel parco di Serravalle

Un viaggio tra le specialità di mare nella natura incontaminata del parco di Serravalle di Empoli che sarà palcoscenico a cielo aperto della ‘Festa del pesce’. Un evento promosso dalla associazione Jump Live, in collaborazione con Food Festival e cooperativa sociale Sintesi Minerva ed è patrocinato dal Comune di Empoli.

Un fine settimana all’insegna della buona cucina di mare e del divertimento: quattro giorni da vivere insieme, da giovedì 22 a domenica 25 maggio 2025.

E sarà proprio in una delle serate della festa che l’artista livornese Bobo Rondelli suonerà sul palco del parco di Serravalle: domenica 25 maggio, dalle 18. Una tappa del suo tour “Storie Assurde Live 2025”: uno spettacolo incentrato sul suo ultimo ed omonimo lavoro in studio.

Cantautore, poeta, attore e performer, “Storie Assurde” è una selezione dei brani più ironici e scanzonati, nonché spensierati, di Bobo Rondelli, alcuni dei quali mai pubblicati prima in un disco. Tra questi, canzoni amatissime nei suoi live, come “Mantenuto”, “La Chiappona”, “Il Gigolò a Rotterdam” e “I dolori del giovane Walter”. Un invito a riscoprire il suo mondo fatto di canzoni, racconti e suggestioni, con la certezza che anche questa volta saprà stupire, divertire e far riflettere. Per l’occasione del tour, Bobo sarà accompagnato dalla band pop-swing Musica da Ripostiglio, che oltre ad aver partecipato alle registrazioni dell’album ne ha curato anche gli arrangiamenti.

“Con la band c'è molta affinità e abbiamo tante idee da proporre al nostro pubblico – afferma Bobo -. I personaggi di "Storie Assurde" sono quelli che incontri per strada, gente normale con la loro vita tragicomica. Tutti hanno un amico che si innamora di continuo, senza mai essere corrisposto. Oppure quello che si imbuca in ogni occasione, anche quando non c'entra nulla. Credo che sia questo che piace al pubblico, potersi identificare e trovare in questi racconti le persone che incontrano ogni giorno. Portare "Storie Assurde" nei teatri ci darà la possibilità di creare un filo conduttore, un racconto di cui però non vorrei anticipare troppo.”

Tornando al programma della festa, il 22 maggio serata di musica live a 360°, il 23 maggio in consolle ci sarà Davide Bianucci e il 24 maggio spazio a Connessioni sonore: un mix di talenti, generi e stili che vi faranno vivere una serata indimenticabile. Un evento unico organizzato da Formica Dischi e Jump Live che unisce suoni, vibrazioni e emozioni. Tante. Una giornata pensata per offrire agli artisti emergenti, musicisti e appassionati opportunità concrete di crescita, confronto e visibilità. La giornata sarà suddivisa in diversi momenti chiave, pensati per fornire ai partecipanti strumenti utili a sviluppare il proprio progetto musicale, mettersi in gioco e connettersi con figure professionali del settore.

Dalle 14 alle 19 Consulenze One-To-One, uno spazio di confronto fra artisti e figure professionali del settore musicale per consigli personalizzati e pratici; dalle 15 alle 17, talk tematici, ovvero tre momenti formativi pensati per offrire spunti utili agli artisti emergenti, con focus su temi chiave del settore musicale.

Dalle 16 alle 18, Open Mic: sali sul palco e fai ascoltare la tua musica e poi la giornata delle ‘connessioni’ chiuderà con il concerto live, alle 18 con la musica di Migliorini (cantautore indie-rock/blues con testi introspettivi e uno stile energico), Nelea (Cantautrice fiorentina che fonde atmosfere intime e profonde con influenze da De André a Lana Del Rey), Cody (cantautore pop/rap che racconta temi profondi con una voce graffiante e testi intensi), Grooviera (band pop, funky e latin con testi generazionali e un sound fresco ed energico) e Centherbe (radici rock e cuore libero).

APERTURA STAND - Il giovedì e il venerdì gli stand saranno aperti per cena, mentre sabato e domenica anche a pranzo. Dalle acciughine marinate all’insalata di mare, patè di pesce con pane croccante, gnocchetti verdi con sugo del capitano, i paccheri alla trabaccolara, l’immancabile paella di mare, le fritture di calamari e gamberi e baccalà, il cacciucco e l’impepata di cozze. Davvero una scelta per tutti i palati anche i più sofisticati!

Per informazioni contattare associazionejumplive@gmail.com, Roberto 331 9749060 e Luca 334 8092835.

