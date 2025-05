Attivo il canale WhatsApp del Comune di Poggibonsi

E’ attivo il canale WhatsApp ufficiale del Comune di Poggibonsi.

“Un ulteriore strumento per restare in contatto con i cittadini e le cittadine e informare sull’attività dell’amministrazione ma anche su allerte, aggiornamenti, situazioni di emergenza”, dice la sindaca.

L’attivazione del canale WhatsApp arricchisce l’offerta informativa già presente sui canali social dell’Amministrazione (Facebook e Instagram) e sul sito istituzionale.

“Un servizio alla portata di tutti – continua Susanna Cenni – Una piattaforma di messaggistica ormai molto diffusa, che fa parte delle abitudini comunicative di tantissime persone e che ci consente di essere rapidi e puntuali su determinate situazioni. Siamo certi che sarà un canale di comunicazione efficace e utilizzato da tanti cittadini e tante cittadine per restare aggiornati”.

L’iscrizione

Per utilizzare il servizio è necessario iscriversi. E’ sufficiente avere l’applicazione di WhatsApp installata sul proprio smarthphone o Pc e cliccare sul link.

L’iscrizione è libera e gratuita. Una volta iscritti non occorre fare altro per ricevere aggiornamenti e avvisi. E’ necessario tuttavia attivare le notifiche cliccando sulla campanella in alto a destra sullo schermo. Il servizio è di tipo unidirezionale garantisce che le informazioni siano trasmesse in modo chiaro e immediato, mantenendo però l’anonimato degli iscritti. È possibile disiscriversi in autonomia.

