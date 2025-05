Alluvione, l’appello della sindaca Rossetti: "Servono interventi urgenti contro il rischio idrogeologico"

La messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico non può essere più rinviata. Ne è convinta il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti che interviene sulla questione denunciando la mancanza di interventi da parte del Governo per un territorio così duramente colpito dall’alluvione.

“Non è ammissibile che dopo 2 anni dall’alluvione non ci siano risposte dal Governo- dichiara il Sindaco- se non vengono finanziate le opere, la sicurezza non c’è. Come sindaci siamo sul territorio, si lavora come protezione civile, ci prendiamo carico delle attese dei cittadini, facciamo cose che vanno oltre i compiti degli enti locali e non abbiamo risposte positive. Chi le deve fare le casse di espansione da milioni di euro? Chi le fa le opere per abbattere il rischio idraulico? Si lavora per le somme urgenze e per ripristinare, ma non si danno gli strumenti per fare prevenzione.

L’unico nostro interlocutore è la Regione alla quale abbiamo inviato richieste ben precise, ma è evidente che non può soddisfare tutte le centinaia di richieste che arrivano.

Siamo disponibili a intensificare la progettazione ma le opere sono urgenti. Il tempo meteorologico non aspetta.

Ognuno si prenda le responsabilità del compito che è chiamato a svolgere- conclude il Sindaco- Noi ce le prendiamo tutti i giorni”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

