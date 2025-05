Cesare Garboli, l'amico del Premio Pozzale: il convegno a Empoli per i 20 anni dalla morte

Mancano pochi giorni all'evento intitolato “Cesare Garboli: oltre il canone”, un incontro per riflettere sulla figura intellettuale di Cesare Garboli, giurato del Premio Pozzale Luigi Russo di Empoli, a venti anni dalla morte. Ad ospitare questo momento, la biblioteca comunale di Empoli (via Cavour, 36), sabato 17 maggio 2025, alle 10.

La mattinata, a ingresso libero, si aprirà con l’intervento dell’assessore alla Cultura del Comune di Empoli a cui seguiranno i contributi di Laura Desideri, Alessandro Fo (professore ordinario di Letteratura Latina presso l’Università di Siena) e Massimiliano Bertelli.

"Sabato mattina - commenta Bertelli, tra i relatori e gli organizzatori dell'evento - si terrà un incontro in ricordo di Cesare Garboli, che ho contribuito a organizzare e al quale tengo moltissimo: è per me, allo stesso tempo, la conclusione di un lungo percorso di studio e l'inizio per nuove prospettive di ricerca. Perché proprio ora? Perché proprio a Empoli? Che cosa vuol dire andare oltre il canone? Sabato mattina proveremo a rispondere a queste e ad altre domande, mostrando anche preziosi documenti d'archivio".

Il 13 aprile 2004 il Comune di Empoli diramò un comunicato di cordoglio in merito alla morte di Garboli, "grande uomo e uno dei principali intellettuali italiani dei nostri tempi, vero amico di Empoli". Garboli infatti fu membro del Premio Pozzale-Luigi Russo dal 1987 fino al 2003: a quest'ultima edizione non poté presenziare per i motivi di salute che poi lo condussero alla scomparsa.

Nel 1999 fu tra i promotori della candidatura al premio Pozzale del libro Pappagalli verdi di Gino Strada. Il premio fu vinto e dette l'input per una collaborazione sui temi di solidarietà umanitaria tra il Comune di Empoli e il fondatore di Emergency. Un legame che Empoli non può e non vuole dimenticare, per questo l'iniziativa di sabato 17 sarà una riflessione importante sulla storia e sul futuro della critica letteraria nazionale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa