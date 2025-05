Collocato all’ingresso dell’ospedale di Fucecchio il quadro raffigurante San Pietro Igneo

Da tempo collocato in uno dei locali della Collegiata di San Giovanni Battista di Fucecchio, è stato restaurato e poi donato all’ospedale della Asl Toscana centro, San Pietro Igneo. Il quadro del pittore Andrea Meini raffigurante il santo che ha dato il nome all’ospedale di Fucecchio, è stato affisso all’ingresso del presidio, dopo la donazione avvenuta per conto di Don Andrea Pio Cristiani, parroco della Collegiata.

Con la ricorrenza dei 170 anni dalla fondazione dell’ospedale, Don Cristiani ha pensato che il luogo più indicato per ospitare l’opera, fosse l'ospedale che è stato intitolato a San Pietro Igneo, monaco benedettino vissuto nel XII secolo, in onore del suo operato per l'Abbazia di San Salvatore e per la popolazione di Fucecchio. Ad accogliere il parroco al momento della donazione, c’era il responsabile del presidio di Fucecchio, Federico Manzi.

L’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio dal 2008 è Centro di Riferimento Regionale per l’attività protesica. In particolare, dispone di un centro di alta specializzazione di ortopedia protesica, con un focus specifico sull'artroprotesi di anca. Negli anni si è sviluppato ed ha incluso attività di diagnosi e cura per la Chirurgia Artroscopica, la Medicina dello Sport, la chirurgia dei tessuti molli della spalla, gomito, mano, ginocchio e caviglia.

Fonte: Ausl Toscana Centro

