La creatività come medicina dell'anima: nasce l'associazione KREATIVAmente

Promuovere sul territorio la forza terapeutica della creatività. È lo scopo dell’Associazione KREATIVAmente, che sarà presentata sabato 17 maggio alle 10 al Teatro di Vinci.

KREATIVAmente nasce dal sogno di offrire occasioni per sviluppare la creatività delle persone non solo come strumento di crescita personale e sociale, ma anche e soprattutto come preziosissima medicina per l’anima

“L'associazione si propone come uno spazio di incontro, condivisione e sviluppo delle potenzialità creative di persone di ogni età e provenienza” spiega la presidente Angela De Simone, fondatrice di KREATIVAmente insieme ai soci dell’associazione Ilaria Cocci, Manuela Mussetti, Simone Campinoti, Iacopo Periti, Francesca Peccianti, Margherita Capuano, Aurora Potenti e Daiana Mataluni

“Vogliamo incoraggiare la creatività in tutte le sue forme. Attraverso laboratori artistici, artigianali e attività educative, desideriamo offrire uno spazio in cui la creatività diventi uno strumento di benessere e crescita”.

Tra le attività proposte figurano laboratori di arti manuali e digitali, workshop di musicoterapia, pittura e altre discipline artistiche e corsi di tecniche artigianali tradizionali. Sono inoltre previsti progetti di inclusione sociale per persone in situazioni di disagio e collaborazioni con altre associazioni per eventi di beneficenza.

“Al momento – prosegue De Simone – stiamo cercando ancora una ‘casa’ per le nostre attività che vorremmo proporre. Speriamo di contribuire alla vita culturale del borgo, che ha dato i natali a Leonardo da Vinci, uno dei più grandi geni della nostra storia. Crediamo che KREATIVAmente possa diventare un punto di riferimento per la creatività e il benessere nella nostra comunità. Per questo – conclude – facciamo un appello al Comune di Vinci e alle realtà locali per supportare la nostra ricerca di una sede ufficiale”.

