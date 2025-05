Empolichescrive, Diego Morelli presenta il suo primo libro di poesie 'Nel Profondo'

Un nuovo appuntamento da non perdere con le presentazioni del ciclo letterario “Empolichescrive”. Domani, venerdì 16 maggio 2025, alle 17.30, alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli (via Cavour, 36), Diego Morelli presenterà il suo primo libro di poesie, intitolato Nel Profondo, Albatros, 2024. Dialogherà con l’autore Elisa Magnani, l’ingresso è libero.

IL LIBRO – Nel Profondo di Diego Morelli è una raccolta poetica che invita il lettore a esplorare la profondità dell’anima e i misteri della vita. Attraverso immagini evocative e simboli potenti, il poeta riflette sulla condizione umana, l’identità, la memoria e la trasformazione. Le sue poesie, intrise di un lirismo sobrio e cupo, sono un viaggio interiore che cerca di afferrare l’essenza del vivere. Una silloge che parla al cuore e alla mente, sussurrando verità antiche e sempre attuali.

L’AUTORE - Diego Morelli nasce il 31 marzo 2004 a Empoli, in provincia di Firenze, sotto un cielo che sembra custodire segreti millenari. Fin da giovane, è attratto dall’ignoto e dalla profondità nascosta delle cose. Intraprende gli studi in Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche a Perugia, dove esplora i labirinti dell’animo umano e i misteri della mente. La scrittura è per Diego una passione: è uno specchio in cui rivede se stesso.

Quando non è impegnato nei suoi studi o perso tra le pagine di poesie e romanzi horror, gialli o cerebrali, cerca la pace tra i sentieri di montagna, dove il silenzio delle vette risuona come un’eco di antiche leggende. Anche la magia, simbolo delle forze invisibili, è una porta verso l’altrove.

Si dedica ad armonizzare corpo e spirito attraverso la corsa e l’allenamento a corpo libero. La musica è fonte inesauribile di ispirazione.

Con un libro già pubblicato, guarda al futuro con una determinazione silenziosa e una visione carica di mistero. Ha in mente di scrivere un secondo libro, e forse, in un futuro non troppo lontano, anche un romanzo. La sua vita è un enigma in continua evoluzione, un viaggio intricato attraverso l’ignoto, dove ogni capitolo aggiunge nuovi strati di profondità a una storia che si svela lentamente, come un racconto scritto nelle ombre del tempo.

Per ascoltare un’anteprima del libro clicca qui https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABIIXhE33l13L2I&id=6A4F7ACB73808188%21395258&cid=6A4F7ACB73808188&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp

NEL FRATTEMPO A PALAZZO LEGGENDA…- Venerdì 16 maggio, alle 17, Giocare con l’Arte grazie a Fior di colori: un’avventura tra i giacinti! Un’esplosione di colori e fantasia. In questo laboratorio i partecipanti entreranno in un giardino magico dove i giacinti sbocceranno in mille colori. Con le tempere e tanto divertimento ogni piccolo artista dipingerà il suo giacinto esplorando forme, colori e trame di uno dei fiori più belli della primavera. Sarà, per i più piccoli, un’opportunità per sviluppare la motricità fine, stimolare l’immaginazione e, soprattutto, divertirsi mentre il loro piccolo mondo di pittura prende vita. Attività per bambine e bambini dai 3 anni. Prenotazione consigliata

Sabato 17 maggio, doppio appuntamento: alle 10.30 con il Segnalibro Magico: cattura le Pagine e i Tuoi Sogni! Attività per bambine e bambini da 3 a 9 anni su prenotazione; alle 16.30, Abbiamo un cavallo! Palazzo Leggenda si riempirà di cavalli (in miniatura e di carta). Prendendo spunto dal libro dell’incredibile illustratrice Noemi Vola “Il libro dei cavalli”, saranno realizzati i destrieri della nostra fantasia come pony, unicorni, ronzini e chi più ne ha più ne metta. Letture e laboratorio per bambine e bambini da 5 a 10 anni. Prenotazione consigliata

Gli eventi del nuovo calendario di Palazzo Leggenda sono disponibili al link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/il-programma-di-maggio/

Per informazioni e prenotazioni, ecco i contatti: 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

