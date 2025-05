Fermato con 21 dosi di eroina: arrestato 25enne a Prato

La mattina del 6 maggio, i Carabinieri di Montemurlo hanno arrestato alla stazione di Prato – Porta al Serraglio un 25enne nigeriano senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 21 dosi di eroina (circa 40 grammi) nascoste negli slip. Il giovane, colpito da un foglio di via da Prato, è stato anche denunciato per la violazione del divieto di ritorno nel Comune. L’arresto è stato convalidato e gli è stata imposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Sequestrati anche 110 euro, ritenuti provento di spaccio. Il procedimento è in corso e l’uomo è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: