Il consiglio comunale di Empoli approva all’unanimità mozione di FdI per adesione a CUDE

Il Consiglio comunale di Empoli, nella seduta dell’8 maggio scorso, ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal Gruppo consiliare Fratelli d’Italia per l’adesione del Comune alla piattaforma nazionale CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo), uno strumento innovativo e fondamentale per semplificare la mobilità delle persone con disabilità sull’intero territorio nazionale ed europeo.

«Con questa mozione – dichiara il capogruppo Cosimo Carriero – abbiamo voluto colmare un grave ritardo dell’amministrazione comunale di Empoli, che finora non aveva aderito alla piattaforma nazionale. Si tratta di un atto di civiltà e di giustizia sociale, che garantisce alle persone con disabilità un diritto essenziale: quello alla mobilità, senza ostacoli e senza inutili burocrazie».

Il CUDE, istituito con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 5 luglio 2021, consente infatti ai titolari di contrassegno per disabili di accedere alle zone a traffico limitato e ai parcheggi riservati anche al di fuori del Comune di residenza, senza dover attivare procedure autorizzative ogni volta che si spostano.

«La piattaforma CUDE – sottolinea la consigliera Francesca Peccianti – rappresenta un passo concreto verso l’inclusione e la semplificazione amministrativa. Ora anche Empoli, città che si professa attenta ai diritti, aderirà a questo strumento che non solo aiuta le persone con disabilità, ma semplifica anche il lavoro degli uffici comunali e migliora il controllo del territorio».

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a aderire alla piattaforma gratuita CUDE e a dare la massima diffusione pubblica all’adesione, tramite i canali istituzionali e i media locali, affinché i cittadini possano essere informati sulle nuove modalità di accesso e gestione del contrassegno.

«È una mozione di buon senso – conclude il consigliere Danilo Di Stefano – e un segnale importante di unità su un tema che deve vederci tutti dalla stessa parte: quella del rispetto dei diritti delle persone più fragili. Ringraziamo il Consiglio per aver condiviso questa battaglia, ma ora vigileremo affinché l’adesione sia attuata in tempi rapidi e con adeguata informazione alla cittadinanza».

“Fratelli d’Italia Empoli conferma così il proprio impegno a favore dell’accessibilità, dell’inclusione e della dignità delle persone con disabilità, e continuerà a farsi promotore di azioni concrete per una città più giusta e solidale” conclude Isacco Cantini, coordinatore di Fratelli d’Italia Empoli e responsabile del Dipartimento provinciale per la Disabilità e l'Equità Sociale di Fratelli d’Italia per la provincia di Firenze.

Fonte: Fratelli d’Italia Empoli

