Incendio in garage ad Arezzo, morto 81enne

Tragedia nel tardo pomeriggio a Quarata, alle porte di Arezzo: Pasquale Rossi, 81 anni, è morto nel garage della propria abitazione, dove un incendio — innescato con tutta probabilità dal cortocircuito di una lavatrice — si è sviluppato intorno alle 18.30. Le fiamme si sono propagate rapidamente, producendo un denso fumo che gli ha impedito di mettersi in salvo; caduto a terra, l’anziano è rimasto intossicato. Vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118 sono intervenuti, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

