Una donna di 37 anni è rimasta ferita in modo non grave mentre attraversava i binari ferroviari a La Bufalina, nel comune di Vecchiano. La donna, che era con il fidanzato, è inciampata proprio mentre stava arrivando un treno, ma il macchinista è riuscito a frenare in tempo evitando l’investimento. La polizia ferroviaria è intervenuta per chiarire la dinamica dell'accaduto. Il treno è ripartito dopo una breve sosta.

