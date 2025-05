Lavori su lungarno Alighieri e via dei Navicelli, le modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità per alcuni giorni per lavori incaricati da E-Distribuzione Spa di posa del nuovo elettrodotto in centro a Empoli. Con l'ordinanza 203 del 13 maggio 2025, sono adottate le seguenti disposizioni in vigore dal 19 al 30 maggio 2025.

VIA DEI NAVICELLI

Istituzione del Divieto Sosta con Rimozione Coatta per tutti i veicoli e motoveicoli ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività citata in premessa;

Istituzione del Divieto di Transito per tutti i veicoli e motoveicoli ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività citata in premessa e dei residenti, a cui è consentito l‘accesso da Piazza G. Matteotti.

LUNGARNO DANTE ALIGHIERI

Tratto dal civico n.7 all’intersezione con via Dei Navicelli

Istituzione del Senso Unico Alternato con impianto semaforico o movieri;

Restringimento della Carreggiata.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

