L'Use Computer Gross ci mette il cuore ma nel finale Borgomnero ne ha di più

Più di così era difficile fare. In semifinale va Borgomanero che, dopo aver vinto domenica sul proprio terreno, concede il bis vincendo per 80-89 al Pala Sammontana. L’Use Computer Gross finisce così la sua stagione che, con la calma necessaria ed a bocce ferme, sarà analizzata. Ora c’è da analizzare una serie nella quale, oggettivamente, la formazione piemontese dimostra di avere qualcosa di più anche se i biancorossi, specie stasera, giocano una signora partita, la migliore possibile tanto per tornare al concetto iniziale. Con Rosselli e Maric ancora non al meglio, contro una squadra che, oltre ovviamente che del talento, fa delle rotazioni lunghe e dell’atletismo le sue doti principali, non era difficile immaginare che nell’arrivo punto a punto i piemontesi avrebbero avuto qualcosa di più ed il 12-26 del parziale finale è nero su bianco a testimoniarlo. Resta magari il rammarico per quel più 9 gestito male nella terza frazione, quando la squadra prende con decisione in mano le redini della partita ma non riesce a mantenere il divario andando così ad un parziale finale nel quale, come se non bastasse quanto detto prima, c’è pure un 1 su 4 ai liberi che pesa molto.

Ma tant’è. Resta una prestazione nella quale la squadra onora la maglia ed un campionato che si chiude con un bilancio positivo e col progetto della società portato a compimento. Poi, come si sa, i playoff sono una lotteria che stavolta fa masticare amaro.

Ci si aspetta che l’Use azzanni la partita e così è, con De Leone che gasa il pubblico dall’arco e Rosselli che sigla l’8-1. Qui sale alla ribalta Bazan che, come alza la mano, la mette. E’ lui a portare i suoi sull’8-11, facendo impazzire coach Valentino che non riesce ad arginarlo. Al 10’ siamo 20-24 e Borgomanero, col solito Bazan, allunga sul 29-38. La Computer Gross tiene botta con Maric e Rosselli e piano piano rientra con decisione pareggiando a 42 ed andando al riposo sul 48-47. La terza frazione è quella che illude. L’Use parte ancora forte con De Leone e Maric e va sul 58-49 con inevitabile minuto piemontese. Qui c’è un parziale ospite di 0-6 e, anche se al 30’ siamo 68-63, la sensazione è che la salita sia tornata a farsi ripida. Si viaggia a braccetto per un po’ e c’è pure qualche fischio bizzarro di una coppia insufficiente, leggi un tecnico a coach Valentino per proteste dopo un evidente fallo di piede di un giocatore ospite non sanzionato. A metà, sul 75-76, c’è un 1 su 4 ai liberi, mentre Piccirilli dalla lunetta non sbaglia: 76-78. La tripla di Benzoni fa male (76-81) ma Maric non molla e, a due minuti dalla sirena, siamo 79-81. Osasuyi mette un libero (79-82) e la difesa di Borgomanero si concentra su Rosselli e Maric che non trovano la via del canestro. A completare il parziale di 0-6 sono Piccirilli e D’Amelio ed a quel punto per Borgomanero è fatta: finisce 80-89. Applausi, sipario, rompete le righe.

80-89

USE COMPUTER GROSS

Giannone 13, Regini ne, Baccetti 6, Sesoldi 2, Rosselli 18, Ramazzotti ne, De Leone 11, Mazzoni 7, Quartuccio 3, Tosti ne, Marini ne, Maric 20. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

COLLEGE BORGOMANERO

Giustina, Broggi 11, Benzoni 15, Piccirilli 11, Gaiola 6, D’Amelio 9, Charfi, Bazan 29, Osagie 3, Osasuyi 5, Rupil. All. Di Cerbo (ass. Cassina)

Arbitri: Corso di Pisa e Cavasin di Rosignano Marittimo

Parziali: 20-24, 48-47 (28-23), 68-63 (20-16), 80-89 (12-26)