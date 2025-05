Missi Italia 2025, riparte il casting a Chiesina Uzzanese

Torna la bella stagione e torna il concorso di Miss Toscana. Parte ufficialmente l’edizione 2025 con il casting in programma sabato prossimo 17 maggio alla discoteca Don Carlos. Il locale di Chiesina Uzzanese, a due passi dall’uscita dell’autostrada Firenze-Mare, è storicamente teatro dell’appuntamento che serve alle ragazze per ufficializzare la loro iscrizione e iniziare a prendere confidenza con la passerella e le sfilate.

Per Syriostar, l’agenzia di Montecatini Terme che è concessionaria del concorso per il Granducato, c’è uno stimolo in più. Quest’anno, infatti, la Toscana deve difendere il titolo che venne vinto da Ofelia Passaponti lo scorso settembre a Porto San Giorgio. La studentessa senese arrivò nelle Marche fresca del titolo di Miss Toscana che aveva conquistato a Castelfiorentino in settembre. Da sabato si cerca la ragazza che succederà a Ofelia e il patron Alessio Stefanelli, insieme a Giovanni Rastrelli e all’intero staff, sta predisponendo la macchina organizzativa del concorso. Sarà una grande estate, anche quella 2025, all’insegna della bellezza e la squadra toscana saprà farsi valere anche alle finali di Miss Italia.

Quest’anno si parte con due importanti novità. La Toscana è riuscita ad ottenere altre due fasce regionali satelliti e le ragazze vincitrici, come le altre per analoghi titoli, saranno ammesse di diritto alle prefinali nazionali. Le nuove fasce saranno Miss Giglio d’oro e c’è il graditissimo ritorno di Miss Firenze che premierà la più bella ragazza del capoluogo di regione. Questi titoli si aggiungeranno a quelli storici che sono Miss Sorriso, Eleganza, Cinema e quelle abbinate agli sponsor nazionale: Miluna, Framesi, Rocchetta, Givova. La Toscana ha anche altri due titoli speciali da qualche anno che sono Miss Isola d’Elba e Miss Granducato. Confermato anche l’accordo con l’emittente televisiva 50 Canale che seguirà il percorso di Miss Toscana con servizi speciali e trasmetterà in diretta la finale.

Tornando al casting di sabato prossimo va detto che inizierà alle ore 14 nella nota discoteca di Chiesina. Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli e l’intero staff visioneranno le ragazze che effettueranno degli shooting fotografici. L’iscrizione è gratuita direttamente sul sito di Miss Italia.

Saranno in tante a rispondere all’appello. “Affrontiamo la nuova avventura con un rinnovato entusiasmo – spiega Alessio Stefanelli – dopo la vittoria a Miss Italia di Ofelia. In Toscana il concorso ha sempre una grande popolarità e speriamo di realizzare molte serate”. Ulteriori info Giovanni Rastrelli 338 – 831.23.40.

Fonte: Ufficio Stampa

