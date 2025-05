Nel centro di Empoli arrivano leoni ed elefanti: apre al parco Mariambini 'Lo Zoo Luminoso'

Un'esperienza unica e incantata, tra luci e natura: sabato 17 maggio alle ore 11 si inaugura ufficialmente Lo Zoo Luminoso, la grande novità dell’estate empolese, nel suggestivo scenario del Parco Mariambini. A due passi dal centro città, tra alberi e prati, si potrà passeggiare tra 37 animali di luce a grandezza naturale.

Fino al 6 luglio, ogni sabato e domenica dalle 10 alle 24, il parco si trasformerà in un’occasione perfetta per trascorrere una giornata all’aria aperta in famiglia, tra natura e fantasia.

Ma Lo Zoo Luminoso nopn è solo animali di luce: accanto alle opere luminose sarà attivo un ricco programma di attività per tutte le età. Spettacoli di magia, laboratori creativi, truccabimbi, un’area gonfiabili per il divertimento dei più piccoli e un’area picnic per una pausa rilassante renderanno ogni fine settimana ancora più speciale. E poi l'arena delle bolle, l'arena go kart a pedali, il teatro dei burattini e tanti animali!

L'ingresso sarà libero durante la settimana e nel weekend sarà invece richiesto un piccolo contributo per ampliare le varie attività. Si tratta del primo zoo luminoso di questo tipo in tutta Europa, un progetto che farà varie tappe in tutta Italia e che partirà proprio da Empoli.

Dal 17 maggio al 6 luglio, il Parco Mariambini si accende di magia.

Non mancate!