Buongiorno oggi ringrazio al mia amica Sabrina V. per questa ricetta molto sfiziosa, un modo per cucinare le uova in maniera diversa e al forno.

Io personalmente non le avevo mai viste o sentito parlare, anche se la mia collega Cristina mi ha detto che sono diventate famose grazie al cantante Jovanotti, che nei suoi social ne parla, in quanto lui è molto goloso di queste uova.

Nella versione di Jovanotti è tutto uguale come nella ricetta di Sabrina fino ad infornare le uova. "Si riveste poi una teglia con carta forno, si stende un po’ di tuorlo sbattuto sul fondo, e si adagiano sopra gli albumi montati a forma di nuvola. A questo punto si ricopre tutto con il resto del tuorlo".

Nuvole di uova

Ingredienti per 4 persone:

4 uova

un pizzico di sale e pepe

Preparazione:

separate i tuorli dagli albumi stando attenti a non romperli. Montate a neve le chiare che siano ben ferme, prendete una placca ricoperta con carta da forno oppure una teglia antiaderente e con una spatola leccapentola versate il composto formando una sorta di nuvola e creando una piccola fossa al centro di ognuno.

Mettete in forno preriscaldato a 200 gradi statico e cuoceteli per 5 minuti, toglieteli dal forno e al centro dei solchi formati di ognuna delle nuvole adagiate delicatamente i tuorli avendo cura di non romperli. Mettete in forno per altri 2 o 3 minuti, non di più, in modo che i tuorli rimangano morbidi. Le nuvole sono pronte, spolverare con del pepe nero e facoltativo del prezzemolo o altre spezie, servire immediatamente.

Ricetta facile, veloce, scenica e buonissima

Sabrina Vigni

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.