Palio di Fucecchio, manifestazione degli animalisti

Domenica 18 maggio , dalle ore 14, è prevista una manifestazione regolarmente autorizzata contro la corsa dei cavalli per il palio di Fucecchio, in piazza Aldo Moro. La protesta, organizzata dal blog Think Green • Live Vegan • Love Animals, in collaborazione con Fabrizia Morelli Movimento 5 Stelle Fucecchio, vedrà la partecipazione di attiviste e attivisti della Toscana e avrà il sostegno attivo delle associazioni IHP Italian Horse Protection e LAV Pontedera.

