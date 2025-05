Perdita d'acqua in via Cavour, Acque: "Intervento complesso, attendiamo autorizzazione formale del Comune"

Riceviamo e pubblichiamo al risposta di Acque in merito al sollecito dell'Amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno per la perdita di acqua in via Cavour:

Per Acque, la lotta alle perdite e ai guasti sull’acquedotto è una missione quotidiana, parte integrante della gestione del servizio idrico. Si tratta infatti di uno dei tanti obiettivi operativi su cui l’azienda è costantemente impegnata, insieme alla continuità del servizio di fornitura dell’acqua potabile, al corretto funzionamento della rete fognaria e alla depurazione.

Acque comprende e condivide l'urgenza manifestata dall’amministrazione comunale nel voler intervenire prontamente per risolvere il problema della perdita idrica in via Cavour. Tuttavia, è necessario chiarire che, già nella giornata di martedì 13 maggio, il gestore aveva contattato formalmente il Comune per concordare il momento più opportuno per il lavoro, informando che la riparazione comporterà la chiusura della strada per circa 10 giorni e una temporanea interruzione del servizio idrico su tutto il territorio comunale.

Si tratta quindi di un intervento complesso, che richiede una pianificazione condivisa con l’amministrazione locale proprio per minimizzare i disagi alla cittadinanza. Pertanto, Acque resta in attesa dell’autorizzazione formale da parte del Comune, per poter programmare i lavori nei tempi più rapidi possibili.

Quanto al ripristino del manto stradale, nelle settimane successive all’intervento, sarà eseguita la riasfaltatura del tratto di via Cavour interessato dai lavori.

Acque resta come sempre a disposizione per collaborare con l’amministrazione comunale, al fine di intervenire nel più breve tempo possibile, nell’interesse dei cittadini e del servizio pubblico.

Fonte: Acque Spa

