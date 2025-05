Piombino entra nel G20 delle spiagge italiane

Il Comune di Piombino aderisce al G20 delle spiagge italiane, l’organizzazione che riunisce i Comuni costieri con meno di 65 mila abitanti che superano il milione di presenze turistiche e annovera tra i suoi componenti città come Riccione, Taormina, Arzachena, Jesolo, Lignano Sabbiadoro e le toscane Viareggio, Bibbona, San Vincenzo, Castagneto Carducci e Castiglione della Pescaia.

L’adesione è stata formalizzata nel corso del Destination Summit delle comunità marine organizzato dal G20 spiagge, in corso in questi giorni ad Alghero in Sardegna.

“Siamo onorati che Piombino faccia il suo ingresso tra le 23 località marine più influenti del settore turistico a livello italiano. Grazie a questo passo - dichiarano il sindaco Francesco Ferrari e l’assessore al Turismo Sabrina Nigro - Piombino sarà al fianco di grandi nomi dell’attrattività turistica italiana, consolidando il proprio percorso verso la differenziazione economica e la crescita del settore sul territorio. Una vera e propria cabina di regia dove confrontare soluzioni, acquisire competenze e incidere sulle politiche nazionali che riguardano i bisogni delle città marine medio piccole con grande presenza turistica. Questo ingresso, insieme al lancio del nuovo portale, all’indagine economica e turistica che stiamo predisponendo e all’attenzione al turismo del nuovo piano operativo, fa parte di una precisa strategia che mira allo sviluppo turistico”.

Fonte: Comune di Piombino - Ufficio stampa

