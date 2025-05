Respira, a Empoli una rassegna da tutto esaurito che abbraccia il mondo del buon vivere

Un successo oltre ogni aspettativa, per ogni appuntamento del calendario, con liste d'attesa piene per eventi inconsueti rispetto ai tradizionali programmi primaverili. La scommessa di Respira - Arte, Natura, Qualità della Vita è stata pienamente vinta, a partire dalla locandina: realizzata con un dettaglio di un'opera di Vincelle conservata nella Galleria d'Arte Moderna del municipio di Empoli, è stata apprezzata dagli empolesi e ha fatto incuriosire in merito al vasto programma di eventi.

Il modus operandi è stato semplice ma di effetto: proporre attività non ancora toccate finora in luoghi istituzionali. Ed è così che è nato il ciclo di lezioni gratuite di yoga al Museo della Collegiata, andate sold out in men che non si dica, oppure il concerto a 432 Hz di Matteo Giorgioni & Jyotishmati Project al Museo del Vetro, con il fascino delle basse vibrazioni che fanno ricongiungere il corpo con l'anima. Al fianco di queste attività anche altre più tradizionali ma da riscoprire, come le visite all'Oasi di Arnovecchio, il trekking tra natura e enogastronomia lungo l'anello di Monterappoli e la passeggiata al tramonto tra Piazzano e Montaioncino, con uno spettacolo in notturna.

L'assessore alla Cultura specifica che la prima edizione di Respira ha indicato una strada: cultura e qualità della vita devono procedere a braccetto. Siamo felici della risposta ottenuta, al di là delle aspettative, questa fiducia ci impegna a progettare con nuovo slancio le prossime iniziative.

L'assessora alla Qualità della Vita invece specifica che c'è bisogno di ritrovare uno spazio per tornare a contatto con la natura, il proprio essere e la propria interiorità. Sicuramente l'iniziativa dovrà essere replicata per il grande successo che ha avuto, siamo tutti contenti della riuscita. Ringraziamo tutte le associazioni che hanno partecipato e hanno supportato questo cartellone di eventi.

I NUMERI DI RESPIRA - Circa 300 i partecipanti per il ciclo di incontri, esaurendo ogni posto disponibile, ma il dato più sorprendente è stato il numero di persone in lista d'attesa, quasi 200. Le lezioni di yoga e le escursioni sono state le più gettonate.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa